Mateusz Morawiecki nie spotkał się z Karolem Nawrockim. Ujawnił powód. Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki spotkał się z politykami klubu PiS, a wielkim nieobecnym w Pałacu Prezydenckim był Mateusz Morawiecki. Były premier wyjaśnił przyczyny i ujawnił, jak wygląda jego relacja z prezydentem. Przy okazji zaproponował Koalicji Obywatelskiej zmianę nazwy.

W minionym tygodniu Karol Nawrocki zorganizował serię spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Do Pałacu Prezydenckiego nie przybyły Lewica i Koalicja Obywatelska. Nieobecny był również były premier Mateusz Morawiecki, choć reprezentacja PiS licznie przybyła na spotkanie (jak pisaliśmy, politycy przyjechali autokarem).

Mateusz Morawiecki nie spotkał się z Karolem Nawrockim. Wyjaśnia powody

Mateusz Morawiecki gościł w poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Nadarzyła się więc okazja, by zapytać polityka o nieobecność w Pałacu Prezydenckim. Prowadzący zapytał, czy były premier nie przyjął zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego na spotkanie, na którym pojawił się cały klub PiS.

– Oczywiście przyjąłem zaproszenie prezydenta – zadeklarował Morawiecki. Dla rozwiania wątpliwości polityk krótko wspomniał, jakie relacje łączą go z Karolem Nawrockim, a następnie wyjawił powód swojej nieobecności podczas czwartkowego spotkania.

– Z prezydentem mamy bardzo dobre relacje, ale wspomniałem panu prezydentowi, że mam tego dnia zapowiedziane wcześniej spotkanie z mieszkańcami Dębicy. Pan prezydent też doszedł do wniosku, że w takich okolicznościach warto, żeby mieszkańców nie zawodzić – tłumaczył.

W Pałacu Prezydenckim zabrakło również Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS, jak pisaliśmy, 28 stycznia trafił do szpitala.

Morawiecki w mocnych słowach o Koalicji Obywatelskiej. Sugeruje zmianę nazwy

Podczas wizyty Mateusza Morawieckiego w "Gościu Wydarzeń" poruszono więcej wątków. Nie zabrakło tematu koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Polityk PiS nie szczędził gorzkich słów i zasugerował Koalicji Obywatelskiej zmianę nazwy.

– Jest dramatyczna sytuacja i ta koalicja powinna się nazywać "Koalicją Awarii". Wiem, że ona ostatnio zmieniła nazwę z Platforma Obywatelska, PO, na KO, ale powinna zmienić na KA, Koalicja Awarii. Jest awaria ciepła, awaria internetu, z KSeF-em sobie nie poradzili, jest awaria na kolei. Mamy naprawdę potężne awarie i najwyraźniej obecny premier sobie z tym nie radzi – skomentował były premier.

