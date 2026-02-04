Strasburger był załamany, gdy przeczytał pytanie. Fot. Facebook /Familiada

W nowym odcinku "Familiady" doszło do nietypowej sytuacji, która wywołała skrajne emocje nie tylko wśród uczestników, ale też widzów. Karol Strasburger po zobaczeniu pytania wypalił: "Ale wam współczuję". Fani "Wiedźmina" pewnie złapią się za głowę gdy zobaczą, co mówił.

"Familiada" ma już naprawdę długą historię. 17 września 2024 roku minęło dokładnie 30 lat od emisji pierwszego odcinka. Od samego początku prowadzącym jest Karol Strasburger, którego żarty stały się kultowym elementem teleturnieju.

Obecnie nagrano ponad 3 tys. odcinków tego formatu. Nieraz miały w nich miejsce zabawne wpadki czy zaskakujące sceny. Swego czasu furorę w internecie zrobiła uczestniczka, która na pytanie "więcej niż jedno zwierzę?" odpowiedziała: "lama". Obiektem żartów był też gracz, który twierdził, że najmniej przydatnym w życiu przedmiotem szkolnym jest kanapka.

Padło pytanie o "Wiedźmina", a Stasburger wypalił: współczuję Wam

Sytuacja z jednego z ostatnich odcinków "Familiady" też jest mocno nietypowa. Gdy do pulpitu podeszły dwie uczestniczki, Karol Stasburger spojrzał na pytanie, które miał zapisane, zrobił wielkie oczy i powiedział: – O ty w życiu! To wam współczuję teraz, no ale może traficie. Ja bym nie wiedział.

I zaczął czytać: – Imię jednej z postaci występujących w książkach lub grach serii "Wiedźmin". Fani "Wiedźmina" pewnie też zrobili wielkie oczy po tych słowach prowadzącego.

Gdy nastała cisza gospodarz jeszcze dodał: – Wiedziałem, że będzie źle.

Wtedy przycisk nacisnęła jedna z zadowniczek. Odpowiedziała: "Geralt" – okazało się, że to najwyżej punktowana odpowiedź. Kolejne osoby miały już większy problem z odpowiedziami. – No i kto to może wiedzieć, chyba ten, kto to napisał – reagował na to Stasburger.

Mimo tych komenatrzy prowadzącego padło jeszcze kilka dobrych odpowiedzi. Uczestnicy wymienili jeszcze: Yenneferi Ciri. Pod tym fragmentem "Familiady" w sekcji komentarzy zawrzało. Jedni byli oburzeni, jak Strasburger mógł nie znać "Wiedźmina", a inni stawali w jego obronie dodając, że przecież nie każdy musi lubić fantastykę.