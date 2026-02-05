Polski paszport może przejść spore zmiany. I to nie tylko estetyczne Fot. daily_creativity/Shutterstock

Polski paszport jest cennym dokumentem. Aktualnie na jego podstawie można wjechać bez wizy do ponad 180 krajów świata. Wydawany na 10 lat dokument może się jednak mocno zmienić. Prace nad tym już trwają.

REKLAMA

Podróże z paszportami nie są już tak popularne jak jeszcze kilkanaście lat temu. Po Europie latamy na dowód osobisty, ale wyjeżdżając dalej, musimy już pamiętać o drugim dokumencie. Nasz paszport jest jednym z najmocniejszych na świecie. W najnowszym rankingu zajął 6. miejsce, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i USA. Jednak jego wersja może być już przestarzała. Stąd plan na zmianę.

Polski paszport do zmiany. Wszystko przez zabezpieczenia

Jak poinformowało RMF24, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji mają trwać prace nad nową wersją graficzną polskiego paszportu. Jak podkreślają autorzy tekstu, dokumenty te powinny zmieniać swoją formę mniej więcej co 10 lat. I nie jest to kwestią wyłącznie estetyczną. Ważniejsze są zabezpieczenia.

REKLAMA

Paszporty krajów europejskich są bardzo często podrabiane. Fałszerze z biegiem czasu uczą się, jakie zabezpieczenia mają poszczególne dokumenty, a ich fałszywki są coraz bardziej podobne do oryginałów. Biorąc pod uwagę, że Polska bywała już pod presją migracyjną, nasz dokument może być wyjątkowo narażony na próby fałszerstwa.

Polski paszport będzie cieńszy? To pozwoliłoby na spore oszczędności

Jak dodaje RMF24, resort ma mieć już wstępne pomysły na to, jak zmienić wizualną warstwę polskiego paszportu. Miejsce aktualnych nawiązań do naszej historii miałyby zająć elementy regionalne. Jedno z rozwiązań zakłada, że paszporty wydawane w każdym województwie różniłyby się od siebie. Na kartach miałyby się znaleźć m.in. znane lokalne zabytki.

REKLAMA

Władze mają rozważać także uszczuplenie polskiego paszportu. W dobie podróży na dowód lub w systemie bezwizowym rzeczywiście coraz rzadziej kolekcjonujemy pieczątki. Podczas wymiany dokumentu na nowy (termin ważności to 10 lat) posiadacze mają wiele pustych stron, które po prostu się marnują.

Ewentualne uszczuplenie paszportu wiązałoby się z niższą ceną jego produkcji. Dzięki temu być może wyrobienie dokumentu byłoby tańsze. Aktualnie taka usługa kosztuje 140 zł. Połowę tej kwoty płacą studenci, emeryci i młodzież w wieku 12–18 lat. 30 zł kosztuje natomiast paszport dla dziecka.