LOT uruchomił promocję na Walentynki
LOT z promocją na w Walentynki. Na liście tańszych kierunków także Dubaj Fot. Katerina Elagina//Shutterstock

Walentynki już za pasem. Dla wielu to czas, by zaplanować romantyczną podróż we dwoje. LOT wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i rusza z walentynkową promocją na loty. Ze zniżkowym kodem polecisz nie tylko na weekendowy wypad po Europie. W ofercie znalazły się także kierunki tak odległe jak Dubaj czy Rijad.

Dla wielu firm Walentynki to czas, by zachęcić klientów do spędzenia czasu z ukochanymi. Okazję tę próbują wykorzystać także linie lotnicze. A czy jest coś lepszego, niż ominięcie zatłoczonych restauracji i wyruszenie w romantyczną podróż we dwoje?

Dodatkowo można teraz na tym oszczędzić. LOT uruchomił specjalną promocję. W dniach 4-6 lutego możecie kupić tańsze bilety na wszystkie regularne loty krajowe, krótkodystansowe oraz wybrane kierunki Bliskiego Wschodu. Promocja ma jednak ciekawy warunek, a żeby z nich skorzystać, trzeba podać kod.

LOT z promocją na Walentynki. Kod promocyjny to jeden z warunków

Żeby skorzystać z oferty, podczas zakupu biletu trzeba podać kod LOVE26. To jednak tylko pierwszy krok. Chociaż LOT promuje swoją akcję jako specjalną ofertę dla zakochanych, z tańszego podróżowania skorzystać mogą wszyscy, którzy w podróż wybiorą się we dwoje. Z tańszych biletów może skorzystać rodzeństwo czy para przyjaciół. W warunkach czytamy jedynie, że rezerwacja musi obejmować minimum dwie osoby i odbywać się w przedziale od 14 lutego do końca maja 2026 roku.

Oprócz zniżki na bilety LOT stara się umożliwić przeżycie podróży w romantycznej atmosferze. Zniżka na walentynkowy tort na pokładzie czy możliwość tańszego wyboru miejsc obok siebie to kolejne punkty walentynkowej akcji promocyjnej.

Gdzie na Walentynki? LOT ma kilka propozycji

A gdzie najlepiej wybrać się na Walentynki? Jak się okazuje, lista romantycznych miejsc wykracza poza klasyki takie jak Paryż czy Wenecja. LOT poleca świętować dzień zakochanych np. na city breaku. Wśród podróżnych wybierających takie wyjazdy królują europejskie stolice, takie jak Wilno, Praga, Amsterdam czy BukaresztNa łamach naTemat proponowaliśmy też romantyczny wyjazd do Londynu śladami Bridgertonów.

Jeśli nie chcecie spędzić 14 lutego w oklepany sposób, w promocji LOT dostępny jest także dość egzotyczny kierunek – Rijad. Popularnym kierunkiem jest także Dubaj. Ta oddalona o 6 godzin od Warszawy stolica luksusu stała się jednym z ulubionych kierunków Polaków.

A dla tych, którzy chcą na nowo odkryć krajowe klimaty, polskie miasta oferują wygodę na wyciągnięcie ręki. Starówki Gdańska czy Krakowa to doskonałe kierunki na walentynkowy wypad. 

