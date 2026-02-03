Rodzinne wyjazdy wielopokoleniowe coraz powszechniejsze. Są jednym z większych trendów na wakacje 2026 Fot. Morrowind/Shutterstock

Każde pokolenie dążyło do jak najszybszego usamodzielnienia się i opuszczenia rodzinnego gniazda. Jeszcze nie tak dawno temu wakacje z rodzicami dla 20-latków były powodem do wstydu i zażenowania. Współczesna młodzież patrzy na to jednak zupełnie inaczej.

Każdy z nas ma jakieś wspomnienia z rodzinnych wakacji. Dla niektórych są one tymi najpiękniejszymi, bo czas spędzało się z rodzicami na zabawie w ładnym miejscu i bez żadnych zmartwień. Zetki, które często nadal mieszkają z rodzicami, nie chcą kończyć z takimi urlopami. Jak pokazują dane, coraz chętniej rodziców zabierają także w podróż.

Pokolenie Z jeździ na wakacje z rodzicami. To nie tylko ekonomia

Bycie dziś młodym człowiekiem, który dopiero wchodzi na rynek pracy, nie jest łatwe. Koszty utrzymania w dużych miastach są wysokie, a pensja z pierwszej pracy najczęściej wystarcza co najwyżej na opłacenie czynszu i wyżywienie. A gdzie w tym wszystkim jakieś wakacje i przyjemności?

Dane Skyscannera pokazują, że Zetki znalazły rozwiązanie tego problemu. W ostatnich dwóch latach aż 45 proc. dorosłych przedstawicieli tego pokolenia poleciało na urlop z rodzicami. Równocześnie jednak tylko 30 proc. z nich wskazało, że zrobiło to głównie dla oszczędności i wspólnego dzielenia kosztów.

Co zatem sprawia, że Zetki mimo wejścia w dorosłe życie nadal latają na wakacje z rodzicami? Chodzi o wspomnienia. Chcemy spędzać wspólne chwile i zapamiętywać wyjazdy z rodzicami. To jedna z odpowiedzi na pęd współczesnego świata, czy życie obok siebie, a nie razem. W dużej mierze dlatego rodzinne wyjazdy są jednym z najważniejszych trendów, które będą dominowały w podróżach w 2026 roku.

Nie tylko Zetki. Millenialsi także nie boją się rodzinnych wakacji

Zetki w podróż zabierają nie tylko rodziców. 18 proc. z nich na wspólne wakacje wybiera się także z dziadkami. Zwłaszcza Polscy seniorzy nie zawsze mieli okazję wyjeżdżać za granicę, stąd takie podróże z wnuczkami mają dla nich pewnie jeszcze większe znaczenie.

Do wyjazdów w gronie rodzinnym przyznają się także Millenialsi. Oni mają już najczęściej swoje dzieci, ale w podróż zabierają także swoich rodziców. Na takie wielopokoleniowe urlopy zdecydowało się ok. 20 proc. uczestników badania Skyscanner.