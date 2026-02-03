Są już pierwsi faworyci all inclusive w wakacje 2026. Ciekawie zwłaszcza za plecami lidera Fot. Kiev.Victor/Shutterstock

W biurach podróży trwają ostatnie chwile sprzedaży oferty first minute na wakacje w 2026 roku. Duże zainteresowanie przedsprzedażą sprawiło, że już teraz widać, które kierunki szczególnie chętnie będą wybierane przez Polaków. Intryguje również to, kiedy pojedziemy na wymarzone wakacje.

Polacy z każdym rokiem coraz chętniej korzystają z ofert biur podróży. Przed rokiem zawarli w nich 9,6 mln umów. To nowy rekord i zarazem wynik o 10 proc. lepszy od tego sprzed roku. Tegoroczne wakacje również mogą być historyczne. Wszystkie kierunki w TOP 10 notują bowiem lepsze wyniki niż przed rokiem.

3 hity wakacji all inclusive 2026. Zmiana na pozycji wicelidera

Patrząc na ofertę biur podróży, Polacy wydają się dość stali w uczuciach. Co prawda poszczególne kraje wymieniają się pozycjami, ale w TOP 10 co do zasady pojawiają się dokładnie te same kierunki.

Wg danych Wakacje.pl równych sobie nie ma Turcja. Jednak ciekawie jest za jej plecami. Tam bowiem Grecja przegrywa z hitem zimowego all inclusive, czyli Egiptem. Jest to potwierdzenie widocznego od kilku sezonów trendu. Polacy do kraju faraonów latają przez cały rok i nie obawiają się piekielnych upałów. Ostatecznie ich zniesienie nad brzegiem morza lub basenu nie jest aż takie trudne.

Tuż za podium znalazła się Tunezja, którą poniekąd nadal można uważać za "czarnego konia" wakacji, bo z każdym rokiem przyciąga więcej podróżnych z Polski, ale i Europy. Czołową piątkę zamyka Hiszpania, do której Polacy bardzo chętnie latają na własną rękę. Dalej znalazły się Cypr, a także Bułgaria, która jest ciekawym przypadkiem. Z jednej strony mamy tam coraz więcej lotów, liczba polskich podróżnych rośnie, a jednak w biurach podróży nie zawsze zyskuje ona na popularności.

Czołową dziesiątkę zamykają natomiast Włochy, Albania i Malta. Cała trójka to jedne z ulubionych kierunków Polaków, ale bardzo często odwiedzane w ramach samodzielnie organizowanych podróży. Stąd tak niska ich pozycja w tym zestawieniu.

Wakacje 2026 zaczniemy już w maju. Odkryjemy też nowe regiony Egiptu i Grecji

W kwestii kierunków warto zwrócić uwagę na nowości, które zaoferują Polakom biura podróży. Jedną z najciekawszych nowinek z pewnością jest rozwijająca się oferta wczasów na północy Egiptu. Marsa Matruh i El Alamein to zupełnie inne oblicze tego kraju z lazurowym wybrzeżem, brakiem tłumów i nowoczesną ofertą hotelową. W przypadku Grecji warto zwrócić uwagę na Volos – miasto w kontynentalnej części kraju. To bardzo dobry punkt wypadowy dla miłośników zwiedzania.

Drugą ciekawostką wynikającą z danych Wakacje.pl jest dowód na wydłużanie się sezonu wakacyjnego. Jeszcze do niedawna zwiększona aktywność Polaków miała miejsce w lipcu i sierpniu. Ten okres nadal ma się świetnie, ale liderem przedsprzedaży jest czerwiec. Wiele osób chętnie rezerwuje także wyjazdy na maj i to nie tylko na okres majówki.