Wizz Air lata z Polski do Egiptu. Czartery nową ofertą w ich portfolio Fot. OLEG PLESHKOV/Shutterstock

Uruchomienie połączeń z Polski do Egiptu przez Wizz Aira przyniosło sporo emocji. Turyści mieli bowiem nadzieję, że uda im się polecieć do kraju faraonów w niższej cenie niż z LOT-em. W praktyce jednak trasy są oferowane na zupełnie innych zasadach.

REKLAMA

Informacje o tym, że Wizz Air poleci z Polski do Egiptu, pojawiły się na początku roku. Już wtedy było wiadomo, że przewoźnik zamiast połączeń regularnych wejdzie w segment lotów czarterowych, czyli samolotów w pełni wynajętych na potrzeby biur podróży. Wówczas doniesienia były nieoficjalne i wynikały z obserwacji oferty jednego z touroperatorów. Teraz przyszły oficjalne informacje.

Wizz Air lata z Polski do Egiptu. To element współpracy z biurami podróży

Wizz Air od lat współpracuje z biurami podróży. Przewoźnik umożliwia im wykupienie całych sektorów w samolocie, aby mogli przewozić swoich klientów. Jednak teraz linia lotnicza poszła o krok dalej. Część podróżnych, która wykupiła wakacje w biurze Coral Travel, lata do Egiptu właśnie na pokładach przewoźnika z Węgier.

REKLAMA

Ani biuro podróży, ani Wizz Air pierwotnie nie komentowały nawiązania współpracy. Teraz odniósł się do tego przewoźnik. – Wizz Air nadal ściśle współpracuje z wiodącymi touroperatorami w Polsce, a także na innych kluczowych rynkach w naszej siatce połączeń. Dzięki tym partnerstwom linia lotnicza z przyjemnością wspiera touroperatorów nie tylko poprzez umowy o przydziale miejsc, ale także, w miarę możliwości i z zastrzeżeniem uwarunkowań operacyjnych, poprzez dedykowane rozwiązania czarterowe – powiedział w rozmowie z Fly4free.pl Salvatore Gabriele Imperiale, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

REKLAMA

Z tego krótkiego oświadczenia można wywnioskować dwie kwestie. Po pierwsze, Wizz Air zamierza rozwijać się w segmencie czarterowym. Po drugie, samoloty nie będą wynajmowane biurom podróży kosztem zmniejszenia liczby połączeń rejsowych. Obie te informacje powinny spodobać się podróżnym.

Biura podróży w Polsce z coraz większym zainteresowaniem

Segment biur podróży w Polsce ma się świetnie. W 2025 roku umowy zawarło z nimi ponad 9,6 mln klientów. Bardzo duży odsetek zrealizowanych wyjazdów odbył się właśnie na pokładach samolotów czarterowych. Nie jest to dużym zaskoczeniem, ponieważ Polacy latają bardzo chętnie do Turcji, Egiptu czy Tunezji (wszystkie te kraje są w top 5 na wakacje). Do każdego z tych krajów mamy bardzo ograniczoną siatkę połączeń rejsowych.

REKLAMA