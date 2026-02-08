Brutalny koniec kontroli bagażu w Ryanairze. Pasażer pobił pracownika przewoźnika Fot. Haelen Haagen/Shutterstock

Ryanair nie zamierza odpuścić pasażerom, którzy na pokład zabierają zbyt duży bagaż. Kontrole w całej Europie trwają, a jedna z nich miała właśnie fatalny koniec. Pasażer, zamiast dopłacić za nadbagaż, ruszył z pięściami na kontrolera.

REKLAMA

Kontrola bagażu w Ryanairze to bez wątpienia jeden z najbardziej stresujących momentów lotu. Jeżeli okaże się, że walizka lub plecak, choć o centymetr wystają poza sizer, wysokość opłaty za niewymiarowy bagaż może przekroczyć cenę biletu. Na Majorce zakończenie kontroli było jednak znacznie poważniejsze w skutkach.

Kontrola bagażu w Ryanairze zakończyła się pobiciem

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji na lotnisku w Palma de Mallorca doszło 1 lutego. Pasażerowie wchodzili właśnie na pokład samolotu lecącego do Madrytu, kiedy obsługa lotu postanowiła skontrolować, czy ich bagaże spełniają wszystkie kryteria przewoźnika.

REKLAMA

W trakcie sprawdzania bagażu okazało się, że ten należący do jednego z mężczyzn nie spełnia wymogów, więc poproszono go o uiszczenie należnej opłaty. Ten jednak nie zamierzał dopłacać. Zamiast tego rozpoczęła się awantura, w trakcie której doszło do brutalnego pobicia.

Pasażer uderzył kilka razy pracownika Ryanaira pięścią w twarz. Efektem tego było rozcięcie, a także wybicie kilku zębów. Szaleńczy atak na przedstawiciela przewoźnika udało się powstrzymać dopiero policji, która zatrzymała napastnika.

Wymiary bagażu do Ryanaira są bezlitosne. Przekraczasz je na własne ryzyko

Całe zdarzenie nie miało szczęśliwego zakończenia. Lot został opóźniony aż o dwie godziny. Dopiero po tym czasie pasażerowie mogli wejść na pokład. Zgody na podróż nie otrzymał sprawca pobicia, dla którego wybuch złości będzie miał poważne konsekwencje.

REKLAMA

Żeby oszczędzić sobie nerwów na lotnisku, warto pamiętać o zabraniu plecaka, a także walizki, które na pewno spełniają wymogi przewoźnika. Przypominamy, że za darmo na pokład można wnieść torbę lub plecak o wymiarach nieprzekraczających 40x30x20 cm.

Jeżeli taki plecak wam nie wystarcza, możecie wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład wraz z drugą sztuką bagażu. Wówczas wasza walizka nie powinna być większa niż 55x40x20 cm. Jeżeli choć o centymetr będzie ona wystawała poza obrys na sizerze, wówczas konieczna będzie dopłata. I lepiej o tym pamiętać, niż liczyć, że może tym razem nikt nie sprawdzi rozmiaru waszego bagażu.