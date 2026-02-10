Ceny pączków u Kuby Wojewódzkiego poszybowały w górę. instagram/@kuba_wojewodzki_official, @nctrzyzero, montaż: naTemat.pl

Jeśli złapaliście się za głowę na widok cen pączków u Magdy Gessler, to lepiej zapnijcie pasy. W restauracji Kuby Wojewódzkiego mógł właśnie paść rekord. Niewinni Czarodzieje Trzy Zero na tłusty czwartek przygotowali ofertę, w ramach której pączek kosztuje... 200 zł. Cenę winduje nietypowy dodatek.

Polacy przygotowują się już do tłustego czwartku, a lada dzień szturmować będą sklepy i cukiernie w poszukiwaniu lubianych łakoci. Przez chwilę tematem przewodnim dyskusji w sieci i prywatnych rozmów staną się ceny pączków. W tym roku podwyżki odczują klienci lokalu Magdy Gessler, "Słodki Słony", ale to nic w porównaniu z pozycją oferowaną przez restaurację Kuby Wojewódzkiego.

Pączki u Wojewódzkiego droższe niż z jadalnym złotem. Wszystko za sprawą jednego dodatku

Ocena, czy jadalne złoto podnosi walory estetyczne posiłku, jest subiektywna. Z pewnością podnosi jednak jego cenę. Za najdroższe pączki w Polsce uznawane są właśnie te z 24-karatowym jadalnym złotem i szafranem. A może raczej były... "Fakt" podawał, że jeden 300-gramowy wypiek w 2026 roku, podobnie jak w ubiegłym, będzie kosztował 100 złotych, a ich liczba będzie ściśle limitowana.

I tu cali na biało wchodzą Niewinni Czarodzieje Trzy Zero, lokal, którego współwłaścicielem jest Kuba Wojewódzki. Na amatorów słodkości czeka specjalna oferta na tłusty czwartek, ale tanio nie jest... Mowa o cenie 200 zł za pączka.

"Co może sprawiać, że pączek tyle kosztuje?" – jeśli właśnie zadaliście sobie to pytanie, już wyjaśniamy. Drożdżowy wypiek od Kuby Wojewódzkiego nazwany został "pączkiem szampańska truskawka". Nazwa jest zresztą nieprzypadkowa, bo choć jadalnego złota nie będzie, to łakocie sprzedawane są z nietypowym dodatkiem. Do każdego pączka (nadziewanego szampańską truskawką) dołączona będzie butelka szampana G.H. Mumm.

Najtańsza butelka tego trunku kosztuje w sieci około 160 złotych (mowa o butelce 0,75 l), a za te dla koneserów trzeba zapłacić nawet ponad tysiąc złotych. Cena takiego zestawu jest więc uzasadniona, a liczba sztuk, jak czytamy, "mocno ograniczona".

Jak widać, w tłusty czwartek każdy znajdzie coś dla siebie. Pączki "luksusowe", z szampanem lub jadalnym złotem, te z modnych celebryckich lokali, cukierni, marketów... Łakocie na każdą kieszeń są na wyciągnięcie ręki. Możecie też, tak jak ja, usmażyć szybkie domowe pączki – będzie tanio i smacznie.

Wysokie ceny pączków w restauracji Kuby Wojewódzkiego to norma. Rok temu było "dubajsko"

W 2025 roku na fali popularności produktów "dubajskich", czyli zwykle z pastą pistacjową i ciastem kataifi, u Wojewódzkiego można było zjeść pączki właśnie w takiej wersji, z dodatkiem jadalnego złota. Kosztowały one 100 dirhamów (wtedy ok. 108 zł). Jak widać, w tym roku jest jeszcze grubiej.

"Nie bez powodu nasze pączki są poj*chanie drogie, ale i grubo nadziane tak jak nasza restauracja w weekendowe wieczory – pełna i bez granic. Nadzienie? Jak dubajska czekolada. Polewa? Roztapia się w ustach szybciej niż Twoje zasady przy drugim drinku. Ciasto? Puszyste jak Twoje najbardziej szalone marzenia" – zachęcano wtedy.