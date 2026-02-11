Lindsey Vonn pokazała, jak teraz wygląda jej noga. Przeszła aż 3 operacje

Lindsey Vonn pokazała zdjęcie po wypadku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie Fot. Instagram / lindseyvonn

Lindsey Vonn miała poważny wypadek podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tuż po stracie narciarka alpejska zaliczyła dramatyczny upadek, po którym trafiła od razu do szpitala. Trzykrotna medalistka olimpijska przeszła trzy operacje i pokazała na Instagramie zdjęcie swojej nogi.

W niedzielę (8 lutego) Lindsey Vonn nie ukończyła zjazdu na trasie w Cortinie d'Ampezzo. Po kilkunastu sekundach od startu zahaczyła o barierki, uderzyła o stok i zaczęła krzyczeć z bólu. Nie tak miało wyglądać olimpijskie pożegnanie 41-letniej gwiazdy narciarstwa alpejskiego, która po prawie sześciu latach emerytury wznowiła karierę w 2024 roku. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich narciarka złamała kość piszczelową w lewej nodze. Po wypadku musiała przejść aż trzy operacje.

Lindsey Vonn pokazała zdjęcie po wypadku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Lindsey Vonn zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Widzimy, że jej noga jest opuchnięta – przytwierdzono do niej szyny. Na twarzy narciarki maluje się zmęczenie.

We wpisie na Instagramie Vonn poinformowała, że pomyślnie przeszła wszystkie zabiegi. "Dziś miałam trzecią operację, która zakończyła się sukcesem. [...] Robię powoli postępy, ale wiem, że będzie dobrze. Jestem wdzięczna całemu wspaniałemu personelowi medycznemu, przyjaciołom i rodzinie, którzy byli przy mnie" – napisała w środę, dziękując fanom za życzenia powrotu do zdrowia i gratulując Amerykanom sukcesów we Włoszech.

