Linia lotnicza Ryanair to popularny wybór wśród Polaków. Z okazji Tłustego Czwartku proponuje szybką promocję

Ryanair ruszył ze sporą promocją z okazji Tłustego Czwartku. Obniżka jest konkretna, ale czasu na decyzję niewiele. Wyprzedaż potrwa krótko i obejmuje loty realizowane jeszcze tej wiosny.

Irlandzki przewoźnik, który od lat jest jednym z najpopularniejszych wyborów wśród Polaków planujących tanie city breaki, z okazji Tłustego Czwartku ogłosił dwudniową akcję rabatową. Ryanair obsługuje dziesiątki tras z regionalnych lotnisk w całym kraju i dla wielu Polaków jest podstawowym sposobem na szybki, budżetowy wypad do Europy.

20 procent taniej na wiosenne loty. Promocja trwa tylko dwa dni

Promocja ruszyła 11 lutego i – jak zapowiada linia – zakończy się o północy 12 lutego. W ramach akcji ceny wybranych biletów zostały obniżone o 20 procent. Zniżka dotyczy lotów realizowanych między 11 lutego a 30 kwietnia 2026 roku.

Oferta obejmuje połączenia w szerokiej siatce przewoźnika, w tym rejsy z największych polskich lotnisk – m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania czy Gdańska. To właśnie z tych portów Polacy najczęściej wylatują na krótkie, kilkudniowe wyjazdy do południowej Europy.

Jak przekazała Alicja Wójcik-Gołębiowska, szefowa komunikacji Ryanair na Europę Środkowo‑Wschodnią i kraje bałtyckie (Head of Comms CEE & Baltics), promocja obejmuje ponad 235 destynacji w całej siatce przewoźnika. Z polskich lotnisk Ryanair leci m.in. do Barcelony, Bergamo, Rzymu, Malagi, Alicante, Lizbony, Bragi czy do stolicy Grecji – Aten. W sezonie wiosennym często pojawiają się też połączenia do Porto, Nicei, na Maltę czy do Palermo. Warunkiem skorzystania z obniżki jest dokonanie rezerwacji w czasie trwania akcji.

Nie tylko pączki. Tak karnawał smakuje w Europie

W Polsce w Tłusty Czwartek liczymy pączki. W Alicante od 12 do 22 lutego trwa karnawał i nikt kalorii nie przelicza – za to od rana smaży się churros, które lądują w kubku z gęstą czekoladą. Obok nich w witrynach pojawiają się ensaimadas, lekkie, spiralne drożdżówki oprószone cukrem pudrem. To właśnie tak smakuje tam karnawał.

Na Malcie świętowanie zaplanowano między 13 a 17 lutego. W tym czasie króluje prinjolata – wysoka, efektowna konstrukcja z biszkoptów, bakalii i kandyzowanych owoców. Ma być słodko, intensywnie i trochę przesadnie – jak przystało na karnawał.

Z kolei w Wenecji, gdzie zabawa trwa od 31 stycznia do 17 lutego, cukiernie wypełniają się frittelle, galani i castagnole. Smażone, chrupiące, obsypane cukrem. Jak widać, włoska wersja tłustego świętowania nie trwa jeden dzień – rozciąga się na ponad dwa tygodnie.