Pączki na tłusty czwartek. Gdzie najtaniej? flickr.com, fot. Kurman Communications LLC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en, CC BY 2.0

Gdzie kupić najtańsze pączki w tłusty czwartek? Przejrzeliśmy oferty dużych sieci sklepów i poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Biedronka, Lidl, Dino, Carrefour, Kaufland... Dziś pączki kupisz wszędzie, ale zwycięzca tej cenowej rywalizacji może być tylko jeden. Sprawdź, gdzie zapłacisz najmniej.

Tłusty czwartek to ten jeden dzień w roku, kiedy niemal wszyscy liczą zjedzone pączki i faworki zamiast kalorii. W tym roku przypada właśnie dziś, czyli 12 lutego. Dla każdego znajdzie się coś dobrego: jedni wybiorą się po pączki do lokali gwiazd, np. cukierni Magdy Gessler lub restauracji Kuby Wojewódzkiego, inni postawią na "zwykłe" cukiernie, a jeszcze inni kupią łakocie przy okazji zakupów w markecie. Tym razem poświęcimy chwilę uwagi tym ostatnim. Który sklep ma najtańsze pączki w 2026 roku? Znamy odpowiedź.

Najtańsze pączki na tłusty czwartek 2026

Poszukiwanie pączków w wersji ekonomicznej ułatwiają marketowe gazetki. Szybko staje się jasne, że na prowadzenie wysuwają się dwaj konkurenci: Biedronka i Lidl. Najpierw poświęćmy chwilę na przyjrzenie się ofercie sklepów z owadem w logo.

W Biedronce pączki na tłusty czwartek w wersji z marmoladą dostępne są w zmiennych cenach. Przy zakupie sześciu sztuk klient zapłaci za każdą 55 groszy. Ten, kto kupi ich 12, zapłaci 9 groszy za sztukę. Prawdziwy hit jest jednak przy zakupie 24 pączków: wtedy każdy z nich kosztować będzie... 5 groszy. Dodajmy, że przy zrobieniu innych zakupów za minimum 99 złotych klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka mogą wybrać sześć dowolnych pączków za darmo.

Z promocji na pączki ucieszą się również klienci Lidla. Niemiecka sieć dyskontów wprowadziła jednodniową ofertę, obowiązującą oczywiście właśnie w tłusty czwartek, w ramach której przy zakupie 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym za każdego z nich zapłacimy... 5 groszy.

Do gazetkowej rywalizacji z przytupem przystąpił też Kaufland. Posiadacze karty lojalnościowej przy zakupach za minimum 100 złotych mogą skorzystać z oferty na 12-pak pączków... za darmo. Akcja obowiązuje już od środy i potrwa do końca dnia w czwartek (lub do wyczerpania zapasów).

Sklepowe pączki. Gdzie i za ile?

Pączki sklepowe występują zarówno w wersji budżetowej, jak i "premium". Przyglądając się najpierw tym pierwszym, możemy zajrzeć np. do Carrefoura, gdzie przy zakupie opakowania liczącego 12 sztuk cena jednego (w wersji z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem) to 29 groszy. W Netto taki sam rodzaj pączków kosztować będzie 49 groszy za sztukę, jeśli na paragonie znajdzie się 12 sztuk (i 69 groszy za pączka, jeśli weźmiemy ich sześć).

Łakocie z nadzieniem wieloowocowym w Aldim również kosztować będą 49 groszy za sztukę przy zakupie 12-paku. Pączki poniżej złotówki ma jeszcze Twój Market (79 groszy za jednego), przy czym mówimy tu już o wersji mini, bez nadzienia.