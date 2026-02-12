awaria kart Visa
Awaria kart Visa. Problem może być globalny Fot. Shutterstock

Visa ma potężną awarię. Polacy masowo zgłaszają od południa, że nie działają ich karty płatnicze. Nie działają także terminale w sklepach. Niewykluczone, że problem może być nie tylko ogólnokrajowy, ale globalny.

Użytkownicy kart Visa od kilku godzin zgłaszają problemy z realizacją płatności. Błyskawicznie rośnie też liczba zgłoszeń w serwisie downdetector.pl. Problem dotyczy całego kraju. Dodajmy, że wygląda na to, iż awaria nie jest zależna od konkretnego banku.

Wielka awaria Visa w Polsce

Jak podaje money.pl, nieoficjalnie przedstawiciele sektora bankowego potwierdzają, że problem może nie być jedynie ogólnokrajowy, ale może mieć zakres globalny. "Wiemy, że są problemy, jednak systemy Visa działają prawidłowo" – zapewniają przedstawiciele Visa w komunikacie przesłanym portalowi.

Wielu Polaków od czwartkowego południa (12 lutego) ma problemy z realizacją płatności swoimi kartami. W wielu sklepach nie działają terminale płatnicze. W serwisie Downdetector od godziny 11:00 awarię zgłosiło kilkuset użytkowników, głównie z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina. W piku, o godz. 13:00, było ponad 400 zgłoszeń.

Wielka awaria Visa Fot. Screen / downdetector.pl

Polacy najczęściej zgłaszają problemy z płatnościami kartami debetowymi i kredytowymi. Co więcej, część osób nie ma też dostępu do cyfrowego portfela firmy Visa. Ponadto sporo osób może nawet nie wiedzieć, że ich karty nie działają i dopiero podczas popołudniowych zakupów dowiedzą się o problemie. Po godzinie 14:00 liczba zgłoszeń w downdetector.pl ponownie zaczęła wzrastać.