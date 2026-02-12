Awaria kart Visa. Problem może być globalny Fot. Shutterstock

Visa ma potężną awarię. Polacy masowo zgłaszają od południa, że nie działają ich karty płatnicze. Nie działają także terminale w sklepach. Niewykluczone, że problem może być nie tylko ogólnokrajowy, ale globalny.

REKLAMA

Użytkownicy kart Visa od kilku godzin zgłaszają problemy z realizacją płatności. Błyskawicznie rośnie też liczba zgłoszeń w serwisie downdetector.pl. Problem dotyczy całego kraju. Dodajmy, że wygląda na to, iż awaria nie jest zależna od konkretnego banku.

Wielka awaria Visa w Polsce

Jak podaje money.pl, nieoficjalnie przedstawiciele sektora bankowego potwierdzają, że problem może nie być jedynie ogólnokrajowy, ale może mieć zakres globalny. "Wiemy, że są problemy, jednak systemy Visa działają prawidłowo" – zapewniają przedstawiciele Visa w komunikacie przesłanym portalowi.

REKLAMA

Wielu Polaków od czwartkowego południa (12 lutego) ma problemy z realizacją płatności swoimi kartami. W wielu sklepach nie działają terminale płatnicze. W serwisie Downdetector od godziny 11:00 awarię zgłosiło kilkuset użytkowników, głównie z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina. W piku, o godz. 13:00, było ponad 400 zgłoszeń.

Wielka awaria Visa Fot. Screen / downdetector.pl

Polacy najczęściej zgłaszają problemy z płatnościami kartami debetowymi i kredytowymi. Co więcej, część osób nie ma też dostępu do cyfrowego portfela firmy Visa. Ponadto sporo osób może nawet nie wiedzieć, że ich karty nie działają i dopiero podczas popołudniowych zakupów dowiedzą się o problemie. Po godzinie 14:00 liczba zgłoszeń w downdetector.pl ponownie zaczęła wzrastać.