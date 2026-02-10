Rainbow ma problemy na egzotycznej trasie. Kraj poinformował, że nie będzie można tam tankować samolotów Fot. Oksana Iumasheva/Shutterstock

Egzotyczne wyjazdy cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Pozwalają uciec od mrozu, śniegu i krajowej szarówki, ale w tym roku są wyjątkowo trudnym tematem. Rainbow, jedno z największych polskich biur podróży, musi właśnie kombinować z kolejną trasą, którą dotknęły poważne problemy.

Tegoroczna zima przyniosła wiele utrudnień dla linii lotniczych i biur podróży. Protesty w Iranie wymusiły zmianę tras lotów na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo wydłużyło podróże i sprawiło, że polskie MSZ ostrzegało przed wylotem w te rejony świata. W Ameryce Południowej Rainbow wstrzymał wszystkie wyjazdy na należącą do Wenezueli Margaritę. Teraz problem pojawił się na kolejnej ich trasie.

Wakacje na Kubie wyjątkowo trudnym tematem. Polska ambasada ostrzega

Po przejęciu kontroli nad Wenezuelą przez USA w wyjątkowo trudnym położeniu znalazła się Kuba. Wyspa na Morzu Karaibskim cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem wśród turystów, ale odcięcie jej od dostaw ropy naftowej z Wenezueli doprowadziło do ogromnego kryzysu energetycznego.

Przed licznymi trudnościami Polaków lecących na Kubę już 4 lutego ostrzegała polska ambasada działająca na wyspie. "Od początku 2026 r. Kuba boryka się z poważnymi problemami związanymi z krajową siecią energetyczną i niedoborem w dostawach paliwa. Przedłużające się przerwy w dostawach energii elektrycznej – w niektórych przypadkach trwające ponad 24 godziny – są codziennością w całym kraju, co ma wpływ na dostawy wody i żywności, oświetlenie i komunikację (łączność telefoniczną i internetową)" – informowała nasza placówka.

Trudności, które przechodzi Kuba, wpływają także na turystykę. Jak podała polska ambasada, prąd w hotelach jest dostępny głównie dzięki agregatom prądu. Te jednak są napędzane paliwem, a przed stacjami na Kubie stoją ogromne kolejki. Kiedy paliwa zabraknie, sytuacja podróżnych diametralnie się zmieni.

Rainbow wysyła turystów na Kubę. Musieli jednak nieco zmienić plany

W poniedziałek 9 lutego pojawiły się kolejne niepokojące informacje. Władze Kuby przekazały, że na miesiąc (do 11 marca) wprowadzają zakaz tankowania samolotów na wszystkich międzynarodowych lotniskach na terenie kraju. To duże utrudnienie m.in. dla Air France, które nadal tam operuje, ale i dla polskiego biura podróży Rainbow, które czarterami wysyła tam podróżnych.

O planach na rozwiązanie tego problemu w rozmowie z Fly4free.pl opowiedział Piotr Burwicz, wiceprezes zarządu Rainbow. Wg przekazanych informacji pasażerów wracających z wczasów na Kubie czeka międzylądowanie na tankowanie.

– W związku z wydaniem przez Kubę noty dotyczącej czasowego zawieszenia możliwości tankowania paliwa lotniczego na lotniskach międzynarodowych, pracujemy już wspólnie z przewoźnikiem nad alternatywnym rozwiązaniem, które będzie umożliwiało zatankowanie paliwa na jednym z pobliskich lotnisk w regionie – przekazał przedstawiciel Rainbow.