Polacy chcą świętować galentynki. To alternatywa dla walentynek. unsplash.com, fot. Alex Sheldon

Walentynki, czyli święto zakochanych, obchodzimy 14 lutego każdego roku. Ale młodsze pokolenie szczególnie chętnie zwraca się w kierunku innych, świeżych trendów. Od kilku lat na znaczeniu zyskują galentynki. Nowe święto wypada 13 lutego, czyli już dziś. Mamy dla was kilka propozycji na galentynki.

14 lutego jak co roku obchodzić będziemy walentynki. Już kilka tygodni wcześniej ze sklepowych wystaw "patrzą" na nas różowe i czerwone ozdoby oraz pomysły na prezenty. Przyzwyczailiśmy się do wszechobecnych serduszek, ale powoli widać, że coś się zmienia. Pokolenie Z wprowadza nowe zasady gry. Coraz większą popularnością cieszą się galentynki, które młodzi cenią między innymi za większą swobodę. I wszyscy powinniśmy spojrzeć na ten pomysł łaskawszym okiem.

Galentynki zamiast walentynek. Co to za nowe święto?

Galentynki to nowe święto, stanowiące alternatywę dla znanych nam walentynek. Wypada ono w przeddzień dnia zakochanych, czyli 13 lutego. Nazwa wzięła się z angielskiego "Galentine's Day" (od "gal", czyli "dziewczyna"). Tego określenia po raz pierwszy użyto w 2010 roku w serialu komediowym "Parks and Recreation". Jego główna bohaterka, chcąc uczcić więź z przyjaciółkami, zorganizowała dla nich wspólne śniadanie.

Pomysł z miejsca przypadł do gustu widzom i z małych ekranów przeniesiono go do rzeczywistości. Wbrew pozorom galentynki mają jednak niewiele wspólnego z dniem singla, bo nie o to w nich chodzi – chęć pielęgnowania przyjacielskich relacji nie musi przecież wykluczać się z byciem w udanym związku. Największą popularność nowe święto zdobyło wśród kobiet, które organizują wspólne aktywności, a niekiedy wręczają sobie symboliczne upominki.

W Polsce chcemy obchodzić galentynki

Cenimy sobie galentynki za swobodę i inkluzywność, a pokolenie Z wyznacza nowe trendy. W Polsce chcemy celebrować przyjaźń, co pokazują wyniki badania zleconego przez AliExpress. Zgodnie z nimi 54 proc. ankietowanych obchodzi Galentine's Day, tymczasem walentynki – 46 proc.

To odwrócenie zasad gry, które przyczynia się także do ograniczania wydatków. W tym samym badaniu aż 75 proc. osób zadeklarowało, że w okresie walentynkowym zamierza wydać maksymalnie 423 złote lub nie dokonać żadnych zakupów. Galentynki sprzyjają temu trendowi – nie o wielkie gesty w nich w końcu chodzi. Jak można spędzić 13 lutego? Zebraliśmy kilka propozycji, ale możecie dopisać też swój scenariusz.

Pomysły na galentynki z przyjaciółmi

Pierwszym pomysłem na spędzenie galentynek jest wspólny posiłek. Nie od dziś wiadomo, że ta forma celebracji przyczynia się do zacieśniania więzi. Nie mówimy tu o kosztownej kolacji przy świecach w wykwintnej restauracji, bo w celebrowaniu 13 lutego nie o to chodzi. Ma być tak, jak lubicie. A czy to będzie wspólne śniadanie, obiad lub kolacja, czy może (w wersji dla odważnych) grill lub piknik – to zależy tylko od was. Co podać do stołu? To może być jedno wybrane przez was danie, wspólnie zorganizowany szwedzki stół, posiłek zamówiony z restauracji czy cokolwiek innego, na co tylko macie ochotę. Kto wie, być może galentynki przyczynią się do powstania w waszym gronie nowej tradycji corocznego (lub częstszego) celebrowania wspólnych posiłków.

Druga propozycja galentynkowa to wspólny spacer lub aktywność fizyczna. Nie od dziś wiadomo, że mają one zbawienny wpływ na zdrowie i kondycję. Dodatkowo na świeżym powietrzu możecie stworzyć sobie przestrzeń do swobodnych rozmów, eliminując problem wszechobecnych rozpraszaczy.

Dobrym pomysłem mogą okazać się również gry planszowe. Mają one świetny wpływ na budowanie relacji, pozwolą wam lepiej się poznać, zacieśnić współpracę lub zdrowo rywalizować. Możecie wspólnie cieszyć się z sukcesów wygranego, a także świetnie bawić podczas gry. Na rynku dostępne są setki propozycji, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Mieszkańcy większych miast nie muszą też kupować gier, bo istnieje naprawdę sporo barów z planszówkami, a także miejsc, z których można je wypożyczyć.