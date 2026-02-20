Podróż samolotem z dziećmi może być stresującym przeżyciem. Dlatego warto upewnić się, że w bagażu podopiecznych nie ma zakazanych przedmiotów FamVeld/Shutterstock

Podróż samolotem z dzieckiem już sama w sobie może być stresująca. Aby mieć spokojną głowę, warto przed podróżą zobaczyć, jakich przedmiotów na pokładzie zakazują linie lotnicze. Na takiej liście często znajdują się rzeczy, których możemy się nie spodziewać.

REKLAMA

Pakowanie bagażu dziecięcego na podróż samolotem może być pełne niespodzianek. Standardowe zabawki – klocki, pluszaki czy książeczki – wydają się bezpieczne, ale w plecakach dzieci mogą przypadkiem znaleźć się przedmioty, które na lotnisku staną się zagrożeniem. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, jakie zabawki mogą zostać zatrzymane przy kontroli bezpieczeństwa.

Tych rzeczy nie można zabierać. I wszyscy to wiemy

Większość osób wie, że na pokład samolotu nie wolno wnosić przedmiotów łatwopalnych i ostrych. Jak podaje brytyjski przewoźnik EasyJet, do takich rzeczy należą między innymi: race, zapalniczki, chemikalia, farby w sprayu, czy ostre narzędzia. Przepisy te mają na celu ochronę pasażerów i personelu oraz zapobieganie sytuacjom, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lotu.

REKLAMA

Tego byśmy się nie spodziewali. Zabawkowe pistolety i repliki broni

Jeżeli zagłębimy się w listę zakazanych przedmiotów w poszczególnych liniach lotniczych, możemy odkryć tam ciekawe rzeczy. Największym zaskoczeniem mogą okazać się popularne zabawki strzelające kulkami oraz repliki broni. EasyJet to jeden z wielu przewoźników, który umieszcza je na swojej "czarnej liście". Bo chociaż w domu służą one wyłącznie do zabawy, w samolocie mogą być potraktowane jako zagrożenie.

Powód jest prosty: obsługa samolotu musi mieć pewność, że na pokładzie nie znajduje się nic, co mogłoby zranić innych pasażerów. Zabawki w kształcie broni mogą ponadto wywołać duże zamieszanie, jeżeli ktoś mylnie odbierze je jako prawdziwą broń.

REKLAMA