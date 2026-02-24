Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła zarzuty Michałowi P. i jego dwóm wspólnikom z Ukrainy ws. zabójstw emerytek Fot. Policja.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła zarzuty Michałowi P. w sprawie zabójstw emerytek w stolicy. Zarzuty usłyszeli też jego wspólnicy z Ukrainy – Taras H. i Ihor H. Z ustaleń śledczych wynika, że ofiarą przestępców padło w sumie sześć kobiet.

REKLAMA

Prokuratura zarzuca Michałowi P. zabójstwo sześciu starszych kobiet w Warszawie, w tym jedno zabójstwo podwójne. Zarzuty usłyszało też dwóch obywateli Ukrainy, którzy mieli z nim współpracować. Ihor H. jest podejrzany o zabójstwo trzech kobiet, a Taras H. – jednej. Zarzuty usłyszał jeszcze jeden Polak, paser Jarosław O.

Seryjny zabójca z Warszawy z zarzutami. Michał P., Taras H. i Ihor H. udawali hydraulików

Jak przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, podczas śledztwa ustalono, że wszystkie ofiary wpuszczały sprawców do mieszkań pod pozorem konieczności przeprowadzenia napraw hydraulicznych. Po krótkiej rozmowie mężczyźni grozili kobietom zabójstwem, jeśli nie pokażą, gdzie przechowują pieniądze i kosztowności.

REKLAMA

– Niektóre z ofiar krępowali, następnie dusili, plądrowali mieszkania i opuszczali je. Drzwi do mieszkań były zazwyczaj zamykane przez sprawców zabranymi pokrzywdzonym kluczami. Osoby pokrzywdzone często były znane Michałowi P. z racji wykonywanych u nich wcześniej faktycznych robót hydraulicznych – tłumaczy prokurator Skiba.

Michałowi P. śledczy zarzucają zabójstwa sześciu kobiet na terenie Warszawy (w dzielnicach Śródmieście, Ochota i Ursynów), w tym jedno zabójstwo podwójne – dwóch kobiet w mieszkaniu przy ul. Grzybowskiej.

– W toku śledztwa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ustaliła, że postępowaniem powinny być objęte zgony trzech starszych kobiet, pierwotnie zakwalifikowane jako zaistniałe w wyniku przyczyn naturalnych – z grudnia 2024 r. na ul. Grzybowskiej w Warszawie, kiedy w jednym mieszkaniu ujawniono zwłoki dwóch sióstr w podeszłym wieku oraz ze stycznia 2025 r. na al. Jana Pawła II w Warszawie. Zarzuty popełnienia zabójstw tych pokrzywdzonych usłyszał Michał P. i ustalony, a następnie zatrzymany w listopadzie 2025 r. obywatel Ukrainy – Ihor H. – dodaje śledczy.

REKLAMA

Ponadto Michał P. wspólnie i w porozumieniu z Tarasem H. miał dopuścić się zabójstwa przy ul. Księcia Trojdena, a dwóch kolejnych – samodzielnie – przy ul. Franciszkańskiej i ul. Wąwozowej. – Michał P. wspólnie i w porozumieniu z Tarasem H. miał dopuścić się także rozboju na jednej osobie w podeszłym wieku na ul. Pruszkowskiej, która zmarła w trakcie rozboju z przyczyn naturalnych. Dotychczasowe czynności procesowe nie pozwoliły na ustalenie, że do zgonu przyczynili się podejrzani mężczyźni – tłumaczy rzecznik warszawskiej prokuratury.

Michał P. przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów

Taras H. miał zabić razem z Michałem P. jedną kobietę i dokonać rozboju na starszej kobiecie przy ul. Pruszkowskiej. Śledczy zarzucają mu również kradzież z mieszkania przy ul. Franciszkańskiej, w którym zabójstwa miał dopuścić się Michał P. Ihorowi H. zarzuca się zabójstwa trzech kobiet na tle rabunkowym, w tym podwójne zabójstwo na ul. Grzybowskiej.

REKLAMA

Michał P. został zatrzymany w lutym 2025, bezpośrednio po zabójstwie w mieszkaniu przy ul. Wąwozowej. Ukrywał się na balkonie piętro niżej. – Michał P. przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów i złożył kilkukrotnie bardzo obszerne wyjaśnienia – przekazał prok. Skiba.

Taras H. został zatrzymany tego samego dnia w mieszkaniu Michała P. Mężczyzna również przyznał się do zarzutów, ale stwierdził, że nie planował zabójstwa jednej z kobiet – mówił, że chciał ją tylko obrabować. – Ihor H. nie przyznał się do żadnego z zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia niekorespondujące z wyjaśnieniami Michała P. i pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym – przekazał prokurator.

Zarzuty usłyszał także paser Jarosław O. Prokuratura zarzuca mu dwukrotną sprzedaż zrabowanych przedmiotów w lombardzie. Wobec niego stosowany jest dozór policyjny, a trzech pozostałych mężczyzn trafiło do aresztu.

Śledczy wciąż pracują nad sprawą. – Cały czas wykonywane i planowane są liczne czynności procesowe, w tym z osobistym udziałem podejrzanych. Dodatkowo z bardzo dużym zaangażowaniem i dociekliwością weryfikowane są, przez funkcjonariuszy z Wydziału Terroru Kryminalnego i Terroru Komendy Stołecznej Policji, także inne zakończone postępowania przygotowawcze z terenu Warszawy, w których stwierdzono zgony osób w podeszłym wieku, stwierdzone przed ujęciem podejrzanych w niniejszej sprawie – podkreślił rzecznik prokuratury.

REKLAMA