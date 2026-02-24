3 seriale, które warto obejrzeć po finale "Rycerza Siedmiu Królestw". Na liście m.in. anime "Vinland Saga" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Pierwszy sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" dobiegł końca, a na kolejną przygodę Dunka i Jaja musimy poczekać rok. Aby osłodzić sobie pożegnanie z Westeros, wybraliśmy trzy seriale, które nie mają nic wspólnego z prozą George'a R.R. Martina, ale wciągają w podobny sposób. Zaczniemy od anime "Vinland Saga".

REKLAMA

"Rycerz Siedmiu Królestw" stworzony przez Irę Parkera przedstawił w pierwszym sezonie wydarzenia opisane w opowiadaniu "Wędrowny rycerz" George'a R.R. Martina. Duncanowi Wysokiemu i jego giermkowi Jaju (aka Aegonie V Targaryenie) poświęcone zostały jeszcze dwa krótkie dzieła amerykańskiego fantasty: "Zaprzysiężony miecz" oraz "Tajemniczy rycerz". To na nich skoncentrują się kolejne odsłony prequela "Gry o tron", choć showrunner hitu HBO wyjawił, że autor "Pieśni lodu i ognia" powierzył mu kilkanaście niepublikowanych konspektów dotyczących dalszych losów błędnego rycerza.

3 seriale, które warto obejrzeć po finale "Rycerza Siedmiu Królestw"

W przerwie od Westeros (w czerwcu na platformę HBO Max ma powrócić "Ród smoka") warto sięgnąć po te trzy seriale:

REKLAMA

1. Vinland Saga

Kadr z anime "Vinland Saga". Fot. materiał prasowy

Thorfinn był dzieckiem, gdy wojownik Askeladd zabił jego ojca. Jako dorosły mężczyzna dołącza do drużyny mordercy w nadziei, że zdoła zabić go w uczciwym pojedynku.

Inspiracją dla mangi "Saga Winlandzka" Makoto Yukimury, na której podstawie powstało anime "Vinland Saga", była historia rajdów wikingów i ich życia w odkrytej przez Leifa Erikssona "krainie łąk", Winlandii znajdującej się w Ameryce Północnej (eksperci wskazują, że skandynawscy wojownicy zamieszkiwali obecne tereny Nowej Fundlandii).

Adaptacja stworzona przez Wit Studio i MAPPA zabiera widzów na tereny dawnej Norwegii, Danii oraz Anglii, a także na Islandię. To podzielona na dwa sezony (łącznie 48 odcinków) opowieść o zemście, odkupieniu, obsesji i honorze – a wszystko dzieje się w uwielbianej przez miłośników fantasy wikińskiej otoczce. Anime szczyci się przede wszystkim obecnością wielowymiarowych postaci.

REKLAMA

"Drugi sezon 'Vinland Sagi' podejmuje ogromne ryzyko, znacząco zmieniając bieg wydarzeń i konfrontując się z własnym fandomem, który zaczął oglądać serial z nadzieją na emocjonującą rzeź wikingów" – napisał w swojej recenzji Rafael Motamayor z portalu IGN.

Gdzie obejrzeć? Netflix

2. Koło czasu

Rosamund Pike w serialu "Koło czasu". Fot. materiał prasowy

Ponad trzy tysiące lat po Pęknięciu Świata proroctwo o zrodzonym na nowo Smoku nawiedza czarodziejki Aes Sedai. W przepowiedni mowa o zbawicielu (kolejnym wcieleniu Lewsa Therina Telamona), który powtórnie ma stanąć twarzą w twarz w walce z siewcą zła zwanym Czarnym. Czas depcze po piętach Moiraine Damodred, posiadaczce Jedynej Mocy, która zrobi wszystko, by odnaleźć przepowiedzianego wybawcę. Kobieta opuszcza Dwie Rzeki z grupką młodych mieszkańców wioski. Wśród nich znajduje się Smok Odrodzony.

REKLAMA

"Koło czasu" od Prime Video jest anulowaną po trzecim sezonie adaptacją słynnego cyklu pióra Roberta Jordana, który może pochwalić się znakomicie skonstruowanym światem fantasy, wyjątkowym systemem magii i wysoką stawką. Fabuła śledzi przede wszystkim losy Randa al'Thora, który zostaje zmuszony do opuszczenia swojej wsi przez atak trolloków.

W serialu, którego showrunnerem został Rafe Judkins ("Hemlock Grove"), wystąpili m.in. Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), Josha Stradowski ("Gran Turismo"), Daniel Henney ("Wielka szóstka"), Madeleine Madden ("Dora i Miasto Złota"), Álvaro Morte ("Dom z papieru"), Daryl McCormack ("Żywy czy martwy"), Dónal Finn (musical "Hadestown") i Sophie Okonedo ("Hotel Ruanda").

Gdzie obejrzeć? Prime Video

3. Szōgun

Cosmo Jarvis i Hiroyuki Sanada w serialu "Szōgun". Fot. materiał prasowy

Akcja serialu "Szōgun" rozgrywa się w feudalnej Japonii XVII wieku (u schyłku okresu Sengoku). Angielski marynarz i nawigator John Blackthorne rozbija się statkiem u wybrzeży kraju kwitnącej wiśni i szybko zostaje wrzucony do świata obcej mu polityki. Protestancki rozbitek zostaje uwięziony przez lorda Yoshiego Toranagę, władcę Kanto. Na swej drodze mężczyzna spotyka tłumaczkę lady Tody Mariko, która pomaga mu porozumieć się z potomkiem klanu Minowara.

Scenariusz do dramatu historycznego Rachel Kondo i Justina Marksa ("Top Gun: Maverick") powstał na podstawie powieści autorstwa Jamesa Clavella z 1975 roku. Warto wspomnieć, że w 1980 roku książkę przeniósł na mały ekran Jerry London ("Purpura i czerń") – w adaptacji tej rolę protagonisty odegrał Richard Chamberlain ("Ptaki ciernistych krzewów").

REKLAMA

W nowym nagrodzonym 18 statuetkami Emmy (telewizyjnymi Oscarami) serialu zagrali m.in. Cosmo Jarvis ("Wojna"), Hiroyuki Sanada ("Ostatni samuraj"), Anna Sawai ("Pachinko"), Tadanobu Asano ("Thor: Ragnarok"), Tokuma Nishioka ("Tokyo Love Story"), Toshi Toda ("Monster Island") i Moeka Hoshi ("Acma: Game").