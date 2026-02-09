Wizz Air z rekordową siatką połączeń z Katowic. Jest nowa trasa do Chorwacji Fot. ART KRIS/Shutterstock

Wizz Air stale dopracowuje swoją letnią siatkę połączeń z Polski. W poniedziałek 9 lutego przewoźnik poinformował o otwarciu nowej trasy z naszego kraju, a dodatkowo o mocnym zwiększeniu częstotliwości na uwielbianych trasach. W wakacje 2026 będzie w czym wybierać.

Wizz Air otwiera nową trasę z Polski. Poszli w ślady Ryanaira i zabiorą nas do Chorwacji

Z komunikatu Wizz Aira wynika, że jeszcze w wakacje 2026 nowej trasy doczekają się turyści latający z Katowic. Dokładnie 23 lipca zadebiutuje tam połączenie do Dubrownika. To jedno z najbardziej znanych miejsc w Chorwacji, wprost nazywanych "perłą Adriatyku".

Zabytkowe miasto przyciąga miłośników historii, ale i seriali. W końcu to tam nagrano wiele scen do "Gry o Tron", a produkcja stała się najlepszą reklamą tego miejsca. Podróżni z Katowic będą mogli przekonać się o tym już w wakacje, korzystając z lotów dostępnych w czwartki i niedziele. Kusząca może być także cena, bo za lot w jedną stronę trzeba zapłacić minimum 109 zł.

Czy nowa trasa Wizz Aira stanie się hitem lata? Na pewno ma na to szanse. Nie od dziś wiadomo, że Polacy są wielkimi miłośnikami Chorwacji i to właśnie tam bardzo chętnie podróżują na własną rękę. Równocześnie jednak przewoźnik z Węgier będzie musiał mocno powalczyć o podróżnych, bo dokładnie taką samą trasę z Katowic przed rokiem otworzył Ryanair. Na tej rywalizacji mogą skorzystać podróżni.

Wizz Air poleci z Katowic częściej w wakacje 2026

Nowa trasa to tylko jedna z kilku dobrych wiadomości. W tym roku Wizz Air zaoferuje w Katowicach rekordową siatkę połączeń. Nowością oprócz Dubrownika będą także loty do Brindisi, Billund, Faro, Braszowa, Maastricht, Ochrydy, Porto, Rijeki, Rimini, Lamezii Terme oraz Warny.

W poniedziałek Wizz Air poinformował także o zwiększeniu liczby połączeń do najchętniej wybieranych miast. Do Tirany polecimy 6 zamiast 4 razy, do Kutaisi 5 zamiast 3, do Ochrydy 3 zamiast 2, do Alicante 5 zamiast 4. Do 3 wzrośnie także liczba lotów do Malagi, Neapolu Rimini, do 4 do Lamezii Terme i Warny. Natomiast aż 7 razy w tygodniu będą startowały samoloty do Burgas.

