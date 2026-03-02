Ewakuacja lotniska na Cyprze. Z Ryanairem lecieli tam Polacy Fot. naTemat

Sytuacja na Cyprze zaczęła się dynamicznie zmieniać. W nocy z 1 na 2 marca dwa irańskie drony uderzyły w brytyjską bazę na wyspie. Teraz w powodu zagrożenia ewakuowano lotnisko w Pafos. To tam lądują samoloty Ryanaira przywożące polskich turystów.

Cypr jest jednym z najpopularniejszych kierunków na wiosenne wyjazdy Polaków. Niestety w aktualnej sytuacji podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. W poniedziałek 2 marca na chwilę przed godziną 12:00 ewakuowano lotnisko w Pafos. Pilna decyzja zapadła po tym, jak radar wykrył podejrzany obiekt zmierzający w kierunku portu.