Wyniki nowego sondażu wyborczego nie spodobają się przedstawicielom obecnej opozycji. Koalicja Obywatelska ma sporą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, a co więcej, ewentualne plany prawicy mogą być zagrożone. Na sejmowym horyzoncie pojawiła się jeszcze jedna partia.

Nowy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wskazuje jasno: gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia umocniła swoją pozycję, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, które zaliczyło spadek. Może, choć nie musi być to związane z wewnętrznymi napięciami między politykami partii opozycyjnej. Ale to nie jedyne, co zmartwi Jarosława Kaczyńskiego, a przy okazji także... Grzegorza Brauna.

Nowy sondaż wyborczy. Podium bez zmian, ale robi się nerwowo

Na wygranej pozycji w nowym sondażu wyborczym znalazła się Koalicja Obywatelska, której poparcie wśród respondentów wynosiło 34,25 proc., co oznacza wzrost o 0,84 pkt proc. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie, na czele którego stoi Jarosław Kaczyński, odnotowało poparcie wynoszące 28,45 proc., czyli spadek o 0,37 pkt proc. Miejsce na podium zajęłaby również Konfederacja z wynikiem 11,06 proc. głosów. Partia Sławomira Mentzena odnotowała spadek o 0,15 pkt proc., czyli znacznie mniej od PiS, ale i tak może liczyć na ponad dwukrotnie niższe poparcie.

Powiedzmy sobie jednak wprost, że najbardziej zacięta rywalizacja rozgrywa się wcale nie na podium, a nieco powyżej progu wyborczego. Znalazły się tam aż trzy partie. I tak Nowa Lewica osiągnęła 7,69 proc. poparcia, co stanowi znaczny wzrost (o 1,29 pkt proc.), a co za tym idzie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna musiała oddać czwarte miejsce i zadowolić się piątym, z wynikiem 7,32 proc., czyli spadkiem o 0,69 pkt proc. Nad progiem wyborczym, choć z wyraźnymi problemami, balansuje także Partia Razem – jej sondażowy wynik to 5,01 proc. poparcia, czyli spadek o 1,16 pkt proc.

Z nowego sondażu wyborczego dla "SE" wynika, że poniżej progu wyborczego znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,22 proc. poparcia (to wzrost o 2,14 pkt proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni. Partia, która w ostatnich tygodniach mierzy się z dużymi trudnościami (w tym podziałem, w ramach którego odeszła z niej liczna grupa parlamentarzystów), mogłaby liczyć na 2,61 proc. głosów – to spadek o 1,07 pkt proc.

Badanie na zlecenie medium przeprowadzono 25-26 lutego na próbie 988 dorosłych Polaków.

Wyniki sondażu to problem dla PiS. Ale i Braun nie będzie spać spokojnie

Gdyby Polacy zagłosowali w kolejnych wyborach parlamentarnych tak, jak w powyższym sondażu, obawy powinni mieć nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oznaczałoby to bowiem, że do podziału mandatów w Sejmie zameldowałoby się sześć partii (a biorąc pod uwagę niedoszacowanie, mogłoby ich być nawet siedem – nad progiem wyborczym mogłoby znaleźć się też Polskie Stronnictwo Ludowe). Mandatów ewentualnej koalicji PiS-Konfederacja-Braun mogłoby więc po prostu zabraknąć.

