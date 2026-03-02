Czeski kotlet mielony smakuje lepiej od polskiego. Shutterstock.com/Longfin Media

Czy uwierzylibyście, gdybyśmy powiedzieli wam, że czeskie mielone – karbanátky – są lepsze od polskich kotletów? Jeśli nie, to znaczy, że po prostu musicie ich spróbować i przekonać się na własnej skórze. Przedstawiamy przepis na kotlety mielone po czesku. Palce lizać.

Wielu z nas nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez tradycyjnych kotletów mielonych, najczęściej podawanych z ziemniakami i surówką. Ale zasady gry mogą zmienić karbanátky. To "podkręcone", czeskie mielone. Różnicę w smaku zawdzięczają dwóm dodatkom: majerankowi i musztardzie. Można podawać je z ziemniakami, kluskami śląskimi, kopytkami, frytkami, pyzami czy nawet w bułce do burgera. Spróbujcie ich, a już zawsze będziecie robić kotlety po czesku.

Karbanátky podbijają serca i podniebienia. Oto wskazówki, jak zrobić mielone po czesku

Mówi się, że Czesi to jeden z ulubionych narodów Polaków. I cóż, karbanátky mogą być jednym z powodów, by nasza sympatia do sąsiadów była jeszcze większa. To kotlety mielone po czesku, do których dodaje się aż 1 pełną łyżkę majeranku. Przyprawa podkręci ich smak, a dorzucenie musztardy sprawi, że będą bezbłędne. Pamiętajcie, by była to musztarda hořčice – gładka, kremowa, lekko słodka i odrobinę pikantna. Można ją dostać niemal w każdym sklepie: jest na półkach w Biedronce, Lidlu, Auchanie, w POLOmarkecie czy Aldim.

Żeby kotlety były jeszcze lepsze, zamiast kupować gotowe mięso mielone, poproście w sklepie o zmielenie wołowiny i wieprzowiny lub zmielcie je samodzielnie w domu. Po wymieszaniu składników na mielone odstawcie je na chwilę do lodówki, co uplastyczni uzyskaną masę i ułatwi proces lepienia.

Przepis na czeskie kotlety mielone. Proste składniki, a dodatki "robią robotę"

Oto lista składników na karbanátky:

300 g mielonej wołowiny, 300 g mielonej wieprzowiny, 200 ml pełnotłustego mleka, 1 czerstwa bułka, 2 ząbki czosnku, 1 cebula, 1 jajko, 1 łyżka musztardy hořčice, 1 łyżka majeranku, 1 łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, bułka tarta do obtoczenia mielonych, smalec do smażenia.

Kotlety mielone po czesku przygotowuje się w podobny sposób, co tradycyjne. Na wszelki wypadek przedstawiamy jednak instrukcję krok po kroku.

Przygotować dwie miski, mniejszą i większą. Do mniejszej wrzucić czerstwą bułkę pokrojoną w drobną kostkę. Zalać mlekiem i odczekać, by dobrze nasiąkła. Obrać cebulę, pokroić w drobną kostkę. Przecisnąć przez praskę dwa ząbki czosnku. Do dużej miski włożyć dwa rodzaje mięsa mielonego, doprawić pieprzem, solą i majerankiem. Dodać cebulę i czosnek, jajko, musztardę oraz odciśniętą, namoczoną wcześniej bułkę. Dokładnie wyrobić i schować na ok. 15 minut do lodówki. Po wyznaczonym czasie wyjąć z lodówki, formować kotlety o grubości min. 1 cm. Panierować z obu stron w bułce tartej. Rozpuścić smalec na patelni, smażyć kotlety z obu stron do zarumienienia.

