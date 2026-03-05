Mimo niestabilnej sytuacji lotniczej Qatar Airways wyśle samoloty ewakuacyjne Uwe Michael Neumann/Shutterstock

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest cały czas napięta i kolejne linie lotnicze odwołują popularne trasy. Jedną z nich jest Qatar Airways, jeden z głównych operatorów w regionie. W czwartek 5 marca przewoźnik ogłosił, że mimo zagrożenia wyśle dwa loty ewakuacyjne po turystów, którzy utknęli na zagrożonych terenach.

Katarski przewoźnik ponosi duże straty. Jak przekazał na portalu X, z powodu zamknięcia katarskiej przestrzeni powietrznej wszystkie operacje lotnicze pozostają tymczasowo zawieszone. Zamknięcie przestrzeni powietrznej sprawiło, że tysiące turystów utknęło w krajach Zatoki Perskiej. Jak poinformował Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, jest wśród nich nawet kilkanaście tysięcy Polaków.

Qatar Airways wysyła loty do Omanu i Arabii Saudyjskiej

Pomimo obostrzeń w ruchu lotniczym, Qatar Airways ogłosił ograniczone działania ewakuacyjne. Katarska linia wyśle samoloty po turystów uwięzionych w Maskacie w Omanie i Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

Przewoźnik ewakuuje pasażerów na największe europejskie lotniska. Loty z Maskatu odbędą się do Londynu-Heathrow, Berlina, Kopenhagi, Madrytu, Rzymu i Amsterdamu, a lot z Rijadu do Frankfurtu. Loty ewakuacyjne ruszają już w czwartek.

Kto załapie się na lot? Qatar Airways prosi o cierpliwość

Z lotów skorzystają klienci Qatar Airways, którzy pomimo ostrzeżeń o niestabilnej sytuacji międzynarodowej znaleźli się na zagrożonych terenach.

Linia informuje, że skontaktuje się bezpośrednio z klientami, których dotyczy problem. Prosi też, by podróżni nie udawali się na lotnisko, dopóki nie otrzymają oficjalnego powiadomienia dotyczącego ich lotów.

