Bloki mieszkalne w Warszawie.
Wymiana wodomierzy nie ominie (prawie) nikogo. Shutterstock.com/Fotokon

Zostało kilka miesięcy na dopełnienie obowiązku i wymianę wodomierzy na urządzenia nowoczesnego typu, ze zdalnym odczytem. Właściciele domów i mieszkań, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, mogą otrzymać wysokie kary. Wyjaśniamy, kto i dlaczego musi wymienić liczniki.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze w Polsce mają być wymienione na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Obowiązek wymiany, który spoczywa na właścicielach domów oraz mieszkań, wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 kwietnia 2021 roku.

Kto i dlaczego musi wymienić liczniki wody i ciepła?

Zmiany w prawie wynikają z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw. Ma to na celu ujednolicenie systemu rozliczeń, który zamiast na prognozach, ma opierać się na faktycznym zużyciu mediów. Urządzenia z funkcją zdalnego odczytu są o tyle wygodne, że pozwalają zarządcy budynku lub dostawcy na pobranie danych o zużyciu bez wchodzenia do lokalu, przy użyciu radiowego czytnika. Dodatkowo nowa funkcjonalność minimalizuje ryzyko błędu, który może popełnić człowiek podczas odczytu licznika.

Wymianie na urządzenia nowego typu, z funkcją zdalnego odczytu, podlegają:

  • ciepłomierze,
  • wodomierze do ciepłej wody użytkowej,
  • podzielniki kosztów ogrzewania.

    • Należy podkreślić też, że obowiązek dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. To ważna informacja dla właścicieli mieszkań i domów, których wodomierze zostały zamontowane przed 22 maja 2021 roku. Urządzenia należy wymienić jeszcze w tym, 2026 roku.

    Zobacz także

    logo
    Oszuści nachodzą Polaków w ich domach. Proponują pieniądze, ale to ściema
    logo
    Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Zmiany możliwe jeszcze w tym roku
    logo
    Kotły gazowe tylko do 2030 roku. Unia podjęła decyzję, która wkurzy Polaków
    logo
    UE ma zabrać się za doniczki. Wyjaśniamy, co może się zmienić
    logo
    Właściciel domu ma na to tylko 30 dni. Najpierw pogadanka, potem 250 zł mandatu
    logo
    Pelletu brakuje nawet przy cenach z kosmosu. Współczuję tym, którzy kupili kotły

    Co ważne, są też pewne wyjątki od tej zasady. Wymiany liczników nie trzeba dokonywać w budynkach, w których jej koszt byłby nieopłacalny lub procedura byłaby technicznie niemożliwa do przeprowadzenia. Ostateczne decyzje podejmą zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 roku.

    Kto płaci za wymianę wodomierza lub ciepłomierza?

    Przypominamy, że wszystkie, również nowoczesne wodomierze – zarówno liczniki główne, jak i podliczniki – wymagają regularnej legalizacji (zwykle co 5 lat). Koszty wymiany i legalizacji wodomierzy nie zawsze pokrywa jednak właściciel. To, kto za to płaci, zależy od rodzaju licznika oraz miejsca jego zamontowania.

  • Wodomierz główny w bloku: koszt wymiany i legalizacji spoczywa na właścicielu lokalu lub zarządcy budynku; często finansuje się ten wydatek z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej,
  • Wodomierz główny w domu jednorodzinnym: koszt wymiany i legalizacji leży po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, będącego właścicielem licznika,
  • Podliczniki (np. w ogrodzie): za wymianę i legalizację odpowiada właściciel nieruchomości; legalizacja musi być przeprowadzana co 5 lat.

    • Kary za brak wymiany licznika

    Osoby, które nie wymienią liczników na nowe modele z funkcją zdalnego odczytu przed 1 stycznia 2027 roku, będą musiały liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jest to bowiem niedostosowanie budynku do wymogów ustawowych, za które grozi grzywna w wysokości do 10 tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach ustawodawca przewiduje nawet areszt lub ograniczenie wolności.