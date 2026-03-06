Wymiana wodomierzy nie ominie (prawie) nikogo. Shutterstock.com/Fotokon

Zostało kilka miesięcy na dopełnienie obowiązku i wymianę wodomierzy na urządzenia nowoczesnego typu, ze zdalnym odczytem. Właściciele domów i mieszkań, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, mogą otrzymać wysokie kary. Wyjaśniamy, kto i dlaczego musi wymienić liczniki.

1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze w Polsce mają być wymienione na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Obowiązek wymiany, który spoczywa na właścicielach domów oraz mieszkań, wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 kwietnia 2021 roku.

Kto i dlaczego musi wymienić liczniki wody i ciepła?

Zmiany w prawie wynikają z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw. Ma to na celu ujednolicenie systemu rozliczeń, który zamiast na prognozach, ma opierać się na faktycznym zużyciu mediów. Urządzenia z funkcją zdalnego odczytu są o tyle wygodne, że pozwalają zarządcy budynku lub dostawcy na pobranie danych o zużyciu bez wchodzenia do lokalu, przy użyciu radiowego czytnika. Dodatkowo nowa funkcjonalność minimalizuje ryzyko błędu, który może popełnić człowiek podczas odczytu licznika.

Wymianie na urządzenia nowego typu, z funkcją zdalnego odczytu, podlegają:

ciepłomierze, wodomierze do ciepłej wody użytkowej, podzielniki kosztów ogrzewania.

Należy podkreślić też, że obowiązek dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. To ważna informacja dla właścicieli mieszkań i domów, których wodomierze zostały zamontowane przed 22 maja 2021 roku. Urządzenia należy wymienić jeszcze w tym, 2026 roku.

Co ważne, są też pewne wyjątki od tej zasady. Wymiany liczników nie trzeba dokonywać w budynkach, w których jej koszt byłby nieopłacalny lub procedura byłaby technicznie niemożliwa do przeprowadzenia. Ostateczne decyzje podejmą zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 roku.

Kto płaci za wymianę wodomierza lub ciepłomierza?

Przypominamy, że wszystkie, również nowoczesne wodomierze – zarówno liczniki główne, jak i podliczniki – wymagają regularnej legalizacji (zwykle co 5 lat). Koszty wymiany i legalizacji wodomierzy nie zawsze pokrywa jednak właściciel. To, kto za to płaci, zależy od rodzaju licznika oraz miejsca jego zamontowania.

Wodomierz główny w bloku : koszt wymiany i legalizacji spoczywa na właścicielu lokalu lub zarządcy budynku; często finansuje się ten wydatek z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, Wodomierz główny w domu jednorodzinnym : koszt wymiany i legalizacji leży po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, będącego właścicielem licznika, Podliczniki (np. w ogrodzie) : za wymianę i legalizację odpowiada właściciel nieruchomości; legalizacja musi być przeprowadzana co 5 lat.

Kary za brak wymiany licznika