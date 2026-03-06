Zostało kilka miesięcy na dopełnienie obowiązku i wymianę wodomierzy na urządzenia nowoczesnego typu, ze zdalnym odczytem. Właściciele domów i mieszkań, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, mogą otrzymać wysokie kary. Wyjaśniamy, kto i dlaczego musi wymienić liczniki.
1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze w Polsce mają być wymienione na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Obowiązek wymiany, który spoczywa na właścicielach domów oraz mieszkań, wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 kwietnia 2021 roku.
Kto i dlaczego musi wymienić liczniki wody i ciepła?
Zmiany w prawie wynikają z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw. Ma to na celu ujednolicenie systemu rozliczeń, który zamiast na prognozach, ma opierać się na faktycznym zużyciu mediów. Urządzenia z funkcją zdalnego odczytu są o tyle wygodne, że pozwalają zarządcy budynku lub dostawcy na pobranie danych o zużyciu bez wchodzenia do lokalu, przy użyciu radiowego czytnika. Dodatkowo nowa funkcjonalność minimalizuje ryzyko błędu, który może popełnić człowiek podczas odczytu licznika.
Wymianie na urządzenia nowego typu, z funkcją zdalnego odczytu, podlegają:
Należy podkreślić też, że obowiązek dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. To ważna informacja dla właścicieli mieszkań i domów, których wodomierze zostały zamontowane przed 22 maja 2021 roku. Urządzenia należy wymienić jeszcze w tym, 2026 roku.
Co ważne, są też pewne wyjątki od tej zasady. Wymiany liczników nie trzeba dokonywać w budynkach, w których jej koszt byłby nieopłacalny lub procedura byłaby technicznie niemożliwa do przeprowadzenia. Ostateczne decyzje podejmą zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 roku.
Kto płaci za wymianę wodomierza lub ciepłomierza?
Przypominamy, że wszystkie, również nowoczesne wodomierze – zarówno liczniki główne, jak i podliczniki – wymagają regularnej legalizacji (zwykle co 5 lat). Koszty wymiany i legalizacji wodomierzy nie zawsze pokrywa jednak właściciel. To, kto za to płaci, zależy od rodzaju licznika oraz miejsca jego zamontowania.
Kary za brak wymiany licznika
Osoby, które nie wymienią liczników na nowe modele z funkcją zdalnego odczytu przed 1 stycznia 2027 roku, będą musiały liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jest to bowiem niedostosowanie budynku do wymogów ustawowych, za które grozi grzywna w wysokości do 10 tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach ustawodawca przewiduje nawet areszt lub ograniczenie wolności.