Jak wybrać kiełbasę na Wielkanoc? Shutterstock.com/AHatmaker

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Na świątecznym stole nie może zabraknąć... kiełbasy. Królową jest oczywiście ta biała. I choć nie sztuką jest kupić w sklepie białą kiełbasę na Wielkanoc, to już wybór dobrej jakości mięsa jest bardziej skomplikowany. Przychodzimy więc z pomocą.

REKLAMA

Wielkanoc w 2026 roku wypada dość wcześnie, bo 5 kwietnia. Rodzinne świętowanie poprzedzone jest przygotowaniami, a te w niektórych domach potrafią trwać nawet kilka tygodni. Chcąc jak najwięcej zaoszczędzić, chętnie śledzimy gazetki promocyjne i kupujemy produkty spożywcze (np. masło) z wyprzedzeniem.

Na tradycyjnym wielkanocnym śniadaniu obecna jest także kiełbasa. Jednak kupno mięsa najlepszej jakości nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Podpowiadamy, jak nie dać się naciąć.

Jak wybrać białą kiełbasę? Zwróć uwagę na kolor

Wbrew pozorom dobra biała kiełbasa wcale nie musi być... biała. Ba, nie musi być nawet "ładna". Szary odcień powinniśmy wziąć za dobry znak, bo oznacza to, że przy jej produkcji nie użyto sztucznych konserwantów ani barwników. Naturalna, "uczciwa" biała kiełbasa może być szara, szaro-różowa lub szaro-brązowa. Taki kolor bierze się z użycia surowego mięsa wieprzowego, które wcześniej nie było parzone (i właśnie takie wybieraj). Co więcej, dobrej jakości kiełbasa na Wielkanoc nie ma jednolitego odcienia.

REKLAMA

Odrzucaj intensywnie różowe kiełbasy, które prawdopodobnie zawierają sól peklującą lub konserwanty mające "podbić" ich kolor i przedłużyć świeżość. Również bardzo jasny odcień mięsa powinien być znakiem ostrzegawczym: oznacza to, że w składzie mogą znajdować się fosforany lub inne składniki wiążące wodę i sprawiające, że mięso jest nią "napompowane". Po ugotowaniu straci strukturę i skurczy się.

Nie bój się kiełbasy z przebarwieniami na skórce: nawet te brunatne lub zielonkawe mogą świadczyć o utlenianiu się przypraw, a nie zepsuciu mięsa. Omijaj te zbyt gładkie, błyszczące i o zbyt jednolitym odcieniu. Ten "idealny" wygląd może oznaczać sztuczną osłonkę.

REKLAMA

Pamiętaj również, że po sparzeniu kolor kiełbasy może się zmienić (rozjaśnić), a na skórce mogą uwydatnić się ciemne plamki – fragmenty przypraw, które czasami ciemnieją przy obróbce termicznej. Zwróć też uwagę na to, co dzieje się z wodą w czasie gotowania: dobrym sygnałem jest, gdy ta robi się mętna, biała i zaczyna pachnieć przyprawami.

Skład białej kiełbasy. Niektóre składniki są jak odstraszacze

Dobra biała kiełbasa to taka, która ma prosty skład. Powinno się w nim znaleźć około sześciu lub siedmiu pozycji. Na pierwszym miejscu oczywiście mięso wieprzowe, najlepiej z szynki lub łopatki. Dalej przyprawy – tu zwykle sól, pieprz, czosnek i majeranek. Zdarza się, że na liście składników znajdzie się też woda – ważne, by była dodana w niewielkich ilościach. Do tego naturalna osłonka. Tak powinien prezentować się skład produktu dobrej jakości.

REKLAMA