Rozczarowująca prognoza pogody na Wielkanoc. Shutterstock.com/Orest lyzhechka, IMGW, montaż: naTemat.pl

W tym roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Prognozy długoterminowe obejmują już ten okres. W marcu w Polsce mamy niemal wiosnę, ale czy taka aura utrzyma się do nadchodzących świąt? Sprawdźmy, co przewidują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Czy jednak pogoda na Wielkanoc 2026 będzie równie łaskawa? Są pierwsze przewidywania synoptyków. Chcielibyśmy być posłańcami dobrych informacji, ale coś czujemy, że prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nieszczególnie was ucieszą.

REKLAMA

Pogoda na Wielkanoc 2026. Są długoterminowe prognozy

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że pod koniec marca do Polski może przyjść ponowne ochłodzenie. Według nich średnie temperatury maksymalne w czternastym tygodniu roku, czyli od 30 marca do 5 kwietnia, mają wynosić od 8 stopni Celsjusza na północy kraju i w rejonach górskich, przez 9 na Suwalszczyźnie, aż po 10-12 stopni Celsjusza w pozostałej części Polski.

Średnie temperatury minimalne w tym okresie spadną do -1 stopnia Celsjusza w górach, 1 na Podlasiu i Suwalszczyźnie oraz 2-3 stopni Celsjusza w reszcie kraju.

REKLAMA

Tydzień ten uznawany będzie za chłodny (poniżej normy) w górach, a także w centrum i na zachodzie Polski. Średnie temperatury mogą być tam o od -0,9 do nawet -1,9 stopni Celsjusza niższe względem lat 1991-2020

Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że szczególnie na zachodzie kraju, a także na południowym wschodzie będziemy mieć do czynienia z opadem powyżej normy, tj. z tygodniem mokrym. Może więc okazać się, że na spacery w Wielkanoc będziemy musieli wybrać się z parasolami. Na wieczorne przechadzki przydadzą się natomiast zimowe kurtki.

Okres wielkanocny chłodniejszy niż dotychczas. Pogoda na 6-12 kwietnia

Kolejny tydzień, od 6 do 12 kwietnia, ma być nieco cieplejszy. W Poniedziałek Wielkanocny i w okresie poświątecznym średnie temperatury mają utrzymywać się w normie na ten okres. Synoptycy IMGW prognozują, że na Pomorzu i w górach średnie temperatury maksymalne wynosić będą 8 stopni Celsjusza, w województwie zachodniopomorskim 9 stopni, a w pozostałych częściach kraju od 11 do 13 stopni Celsjusza. Średnie temperatury minimalne mają plasować się na poziomie 0 stopni w górskim rejonie Karpat i 2-4 stopnie w innych rejonach Polski.

REKLAMA

Na Podlasiu i Suwalszczyźnie oznacza to wzrost średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 na poziomie od 0,6 do 1,0 stopni Celsjusza, zaś w pozostałych częściach kraju od +0,6 do -0,9 stopnia Celsjusza. Trzeba jednak liczyć się z przewidywanymi deszczami, bo synoptycy w długoterminowych prognozach pogody wskazują, że na południowym wschodzie, w centralnej części Polski, na Pomorzu oraz na zachodzie kraju będziemy mieć do czynienia z tygodniem mokrym (opady powyżej normy).