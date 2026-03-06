W tym roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Prognozy długoterminowe obejmują już ten okres. W marcu w Polsce mamy niemal wiosnę, ale czy taka aura utrzyma się do nadchodzących świąt? Sprawdźmy, co przewidują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W tym roku zima wyjątkowo dała nam popalić. Ekstremalne mrozy doprowadziły do zawieszenia zajęć w setkach szkół i powodowały poważne utrudnienia komunikacyjne. Przyniosły też śmiertelne żniwo, a ich ofiar było więcej niż w ubiegłych latach. Pierwsze ocieplenie przyszło do Polski pod koniec lutego, a słupki termometrów w ciągu dnia wskazują obecnie lokalnie nawet kilkanaście stopni na plusie.
Czy jednak pogoda na Wielkanoc 2026 będzie równie łaskawa? Są pierwsze przewidywania synoptyków. Chcielibyśmy być posłańcami dobrych informacji, ale coś czujemy, że prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nieszczególnie was ucieszą.
Pogoda na Wielkanoc 2026. Są długoterminowe prognozy
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że pod koniec marca do Polski może przyjść ponowne ochłodzenie. Według nich średnie temperatury maksymalne w czternastym tygodniu roku, czyli od 30 marca do 5 kwietnia, mają wynosić od 8 stopni Celsjusza na północy kraju i w rejonach górskich, przez 9 na Suwalszczyźnie, aż po 10-12 stopni Celsjusza w pozostałej części Polski.
Średnie temperatury minimalne w tym okresie spadną do -1 stopnia Celsjusza w górach, 1 na Podlasiu i Suwalszczyźnie oraz 2-3 stopni Celsjusza w reszcie kraju.
Zobacz także
Tydzień ten uznawany będzie za chłodny (poniżej normy) w górach, a także w centrum i na zachodzie Polski. Średnie temperatury mogą być tam o od -0,9 do nawet -1,9 stopni Celsjusza niższe względem lat 1991-2020
Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że szczególnie na zachodzie kraju, a także na południowym wschodzie będziemy mieć do czynienia z opadem powyżej normy, tj. z tygodniem mokrym. Może więc okazać się, że na spacery w Wielkanoc będziemy musieli wybrać się z parasolami. Na wieczorne przechadzki przydadzą się natomiast zimowe kurtki.
Okres wielkanocny chłodniejszy niż dotychczas. Pogoda na 6-12 kwietnia
Kolejny tydzień, od 6 do 12 kwietnia, ma być nieco cieplejszy. W Poniedziałek Wielkanocny i w okresie poświątecznym średnie temperatury mają utrzymywać się w normie na ten okres. Synoptycy IMGW prognozują, że na Pomorzu i w górach średnie temperatury maksymalne wynosić będą 8 stopni Celsjusza, w województwie zachodniopomorskim 9 stopni, a w pozostałych częściach kraju od 11 do 13 stopni Celsjusza. Średnie temperatury minimalne mają plasować się na poziomie 0 stopni w górskim rejonie Karpat i 2-4 stopnie w innych rejonach Polski.
Na Podlasiu i Suwalszczyźnie oznacza to wzrost średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 na poziomie od 0,6 do 1,0 stopni Celsjusza, zaś w pozostałych częściach kraju od +0,6 do -0,9 stopnia Celsjusza. Trzeba jednak liczyć się z przewidywanymi deszczami, bo synoptycy w długoterminowych prognozach pogody wskazują, że na południowym wschodzie, w centralnej części Polski, na Pomorzu oraz na zachodzie kraju będziemy mieć do czynienia z tygodniem mokrym (opady powyżej normy).
Są to wstępne prognozy pogody na okres wielkanocny. Należy jednak zaznaczyć, co podkreślają też sami synoptycy, że prognozy długoterminowe obarczone są ryzykiem błędu. Kolejne przewidywania mogą różnić się od tych, które obecnie prezentują eksperci z IMGW, a najbardziej wiarygodne prognozy to te, które obejmują okres do siedmiu dni.