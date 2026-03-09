Wakacje all inclusive w Turcji i Egipcie z rekordami cen. Drożeją także inne kierunki Fot. Aleksandar Todorovic/Shutterstock

Mapa z cenami wyjazdów all inclusive na wakacje 2026 zaświeciła się na czerwono. Jednym kierunkiem, który nie podrożał w minionym tygodniu, jest Albania. Mało tego, uwielbiane przez Polaków Turcja i Egipt notują najwyższe ceny od początku sprzedaży.

Ceny paliw na stacjach w Polsce i całym świecie błyskawicznie idą w górę. Nie ominie to także lotnisk. Biura podróży przed tygodniem drastycznie podniosły ceny wyjazdów na wakacyjne all inclusive, co dobrze odzwierciedla raport Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata zaprezentowany przez "Rzeczpospolitą".

Turcja i Egipt miały stanieć przez brak zainteresowania. All inclusive jest tam rekordowo drogie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jeszcze długo będzie odbijać się na rynku turystycznym. Biura podróży skupiają się aktualnie na odwoływaniu wyjazdów i sprowadzaniu podróżnych do Polski. Równocześnie widać wyraźnie, że w górę idą ceny wakacji.

Średnia cena 7-dniowego wyjazdu na wakacje all inclusive w szczycie sezonu (wylot między 3 a 9 sierpnia) wzrosła przed tygodniem aż o 136 zł. Jak podała Traveldata, była to najwyższa podwyżka od początku rozpoczęcia sprzedaży ofert Lato 2026. Niestety, boleśnie odczują to polscy turyści.

Początek marca często oznacza podwyżki, bo jest to koniec oferty first minute. W tym roku zbiegło się to jednak z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wiele osób sądziło, że z tego powodu spadną ceny wakacji w Egipcie, Turcji i na Cyprze. To właśnie bezpieczeństwo wczasów w tych regionach budzi aktualnie wiele nieuzasadnionych obaw.

Tymczasem all inclusive w Turcji i Egipcie osiągnęło najwyższy poziom od początku sprzedaży. Tygodniowy urlop w pierwszym z tych państw kosztuje średnio 5221 zł. To o 116 zł więcej tydzień do tygodnia. Po podwyżce o 84 zł średnia cena urlopu w kraju faraonów wynosi 3977 zł. Cypr zdrożał natomiast o 133 zł, osiągając poziom 5505 zł.

All inclusive w Grecji, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich także z rekordami

Najwyższe ceny od początku sprzedaży osiągnęły także pozostałe trzy kierunki z TOP 5 Polaków. Najbardziej dotkliwa jest podwyżka cen wczasów w Grecji. Po wzroście o 190 zł za tygodniowy urlop płacimy tam średnio 5879 zł. All inclusive w Bułgarii podrożało przed tygodniem o 100 zł, osiągając poziom 3826 zł.

