We wtorek odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego z przedstawicielami rządu. Rozmowy dotyczyły projektu SAFE 0 proc., który ma stanowić alternatywę dla unijnego SAFE. Prezes NBP na gorąco skomentował nastroje po spotkaniu.

Adam Glapiński o spotkaniu ws. SAFE 0 proc. Ważna deklaracja o NBP

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP, bezpośrednio po wyjściu ze spotkania z Prezydentem RP, premierem oraz ministrem obrony narodowej poinformował:

– Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta.

Następnie Glapiński zadeklarował, że dzięki działaniom NBP można zrealizować projekt zwany polskim SAFE 0 proc.

– Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii. Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze. Jutro przedstawię szczegóły wszystkim zainteresowanym Polakom – zapowiedział prezes NBP.

"Polski SAFE 0 proc."

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w swojej konferencji prasowej zorganizowanej po wtorkowym spotkaniu poinformował, że ustawa we wtorek została przekazana do Sejmu i "może trafić pod obrady". Jak przekazał współpracownik prezydenta, do realizacji projektu miałby zostać powołany Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, który miałby "zarządzać środkami z mądrego gospodarowania, ale nie uszczuplania rezerw NBP".

– (...) Pan prezydent przedłożył konkretne rozwiązania ekonomiczne i legislacyjne, z których wynika, że jesteśmy w stanie właściwie bezkosztowo wygenerować w najbliższych pięciu latach kwotę około 200 mld zł, żeby przekierować je do tego funduszu, żeby te pieniądze trafiły do polskiej armii – mówił Bogucki podczas konferencji prasowej.

