Joanna Jabłczyńska pokazała, ile czekała na infolinii ZUS Shutterstock.com/Remigiusz Gora, instagram/@joannajablczynska, montaż: naTemat.pl

Jak długo trwa dodzwonienie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Zapewne nie każdy miał okazję przekonać się na własnej skórze. Ale ostatnio aktorka Joanna Jabłczyńska zadzwoniła na infolinię ZUS, a na zrzutach ekranu pokazała, ile czasu czekała w kolejce.

Nie od dziś wiadomo, że załatwienie spraw w niektórych instytucjach potrafi być czasochłonne. Co prawda aplikacja mObywatel ułatwia życie, ale czasami i tak musimy przygotować się na czekanie w kolejce na infolinii lub w placówce. Doświadczyła tego aktorka Joanna Jabłczyńska, znana widzom m.in. z "Na Wspólnej".

Jabłczyńska zadzwoniła do ZUS-u. Długo czekała na obsługę

Joanna Jabłczyńska regularnie występuje na ekranach. Choć cieszy się dużą popularnością (sympatię widzów zaskarbiła sobie m.in. za sprawą ról w "Nigdy w życiu!", "Tylko mnie kochaj" i "Na Wspólnej"), to jej życie prywatne jest w dużej mierze owiane tajemnicą. Zdarzy jej się jednak podzielić tym i owym na Instagramie, tak jak i tym razem.

Na Instastory Joanny Jabłczyńskiej pojawiły się zrzuty ekranów telefonu. Aktorka próbowała dodzwonić się na infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by załatwić swoją sprawę (nie ujawniła, jaką). I cóż, najprawdopodobniej wybrała okres wzmożonego ruchu, bo licznik czasu połączenia za pierwszym razem wskazywał ponad 35 minut.

"Idziemy na rekord" – dopisała od siebie aktorka.

Na kolejnym zrzucie ekranu było widać, że telefon Jabłczyńskiej na infolinię ZUS trwał już ponad 42 minuty. Czy finalnie aktorce udało się połączyć z konsultantem i załatwić sprawę, tego nie wiadomo.

Jak załatwić sprawę w ZUS bez czekania?

W sieci można znaleźć informacje, że czas oczekiwania na połączenie z infolinią ZUS wynosi średnio kilka minut. Faktem jest jednak, że w godzinach szczytu, tj. rano, w poniedziałki i piątki oraz w dniach wypłat świadczeń, wszyscy konsultanci mogą być zajęci, a kolejka oczekujących klientów dłuższa.

Największe szanse na szybkie załatwienie sprawy mamy, jeśli zadzwonimy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wczesnych godzinach porannych lub w środku dnia, najlepiej od wtorku do czwartku (tuż przed weekendem i po nim ruch bywa większy). Pamiętajmy o wyborze odpowiedniego tematu rozmowy w menu głosowym, dzięki czemu trafimy od razu do właściwego konsultanta.

Ponadto wiele informacji można uzyskać bez konieczności kontaktu telefonicznego z konsultantem lub osobistej wizyty w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można więc np. odwiedzić stronę zus.pl, na której znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania, wzory pism, treści poradnikowe oraz aktualne informacje dotyczące świadczeń i obowiązujących przepisów. Na oficjalnej stronie instytucji dostępny jest także czat online z konsultantem, który może udzielić bardziej szczegółowych odpowiedzi.