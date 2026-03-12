Siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Joanna Jabłczyńska
Jak długo trwa dodzwonienie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Zapewne nie każdy miał okazję przekonać się na własnej skórze. Ale ostatnio aktorka Joanna Jabłczyńska zadzwoniła na infolinię ZUS, a na zrzutach ekranu pokazała, ile czasu czekała w kolejce.

Nie od dziś wiadomo, że załatwienie spraw w niektórych instytucjach potrafi być czasochłonne. Co prawda aplikacja mObywatel ułatwia życie, ale czasami i tak musimy przygotować się na czekanie w kolejce na infolinii lub w placówce. Doświadczyła tego aktorka Joanna Jabłczyńska, znana widzom m.in. z "Na Wspólnej".

Jabłczyńska zadzwoniła do ZUS-u. Długo czekała na obsługę

Joanna Jabłczyńska regularnie występuje na ekranach. Choć cieszy się dużą popularnością (sympatię widzów zaskarbiła sobie m.in. za sprawą ról w "Nigdy w życiu!", "Tylko mnie kochaj" i "Na Wspólnej"), to jej życie prywatne jest w dużej mierze owiane tajemnicą. Zdarzy jej się jednak podzielić tym i owym na Instagramie, tak jak i tym razem.

Na Instastory Joanny Jabłczyńskiej pojawiły się zrzuty ekranów telefonu. Aktorka próbowała dodzwonić się na infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by załatwić swoją sprawę (nie ujawniła, jaką). I cóż, najprawdopodobniej wybrała okres wzmożonego ruchu, bo licznik czasu połączenia za pierwszym razem wskazywał ponad 35 minut.

"Idziemy na rekord" – dopisała od siebie aktorka.

Na kolejnym zrzucie ekranu było widać, że telefon Jabłczyńskiej na infolinię ZUS trwał już ponad 42 minuty. Czy finalnie aktorce udało się połączyć z konsultantem i załatwić sprawę, tego nie wiadomo.

Jak załatwić sprawę w ZUS bez czekania?

W sieci można znaleźć informacje, że czas oczekiwania na połączenie z infolinią ZUS wynosi średnio kilka minut. Faktem jest jednak, że w godzinach szczytu, tj. rano, w poniedziałki i piątki oraz w dniach wypłat świadczeń, wszyscy konsultanci mogą być zajęci, a kolejka oczekujących klientów dłuższa.

Największe szanse na szybkie załatwienie sprawy mamy, jeśli zadzwonimy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wczesnych godzinach porannych lub w środku dnia, najlepiej od wtorku do czwartku (tuż przed weekendem i po nim ruch bywa większy). Pamiętajmy o wyborze odpowiedniego tematu rozmowy w menu głosowym, dzięki czemu trafimy od razu do właściwego konsultanta.

Ponadto wiele informacji można uzyskać bez konieczności kontaktu telefonicznego z konsultantem lub osobistej wizyty w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można więc np. odwiedzić stronę zus.pl, na której znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania, wzory pism, treści poradnikowe oraz aktualne informacje dotyczące świadczeń i obowiązujących przepisów. Na oficjalnej stronie instytucji dostępny jest także czat online z konsultantem, który może udzielić bardziej szczegółowych odpowiedzi.

Przypominamy również, że dużą część bardziej szczegółowych informacji, np. dotyczących złożonych wniosków i decyzji czy salda, możemy sprawdzić po zalogowaniu się na PUE ZUS. Udostępniono tam również możliwość wysłania zapytania bezpośrednio do pracownika instytucji.