Donald Trump kupuje buty swoim ludziom. Nie zawsze wybiera dobry rozmiar. Shutterstock.com/Lucas Parker

Zagraniczne media donoszą, że Donald Trump ma w zwyczaju kupowanie swoim ludziom eleganckich skórzanych butów marki Florsheims. Podobno "wszyscy boją się ich nie nosić". Nie zawsze trafia też z rozmiarem. Sieć obiegły zdjęcia Marco Rubio w za dużych butach. Sami zobaczcie, jak to wygląda.

REKLAMA

Możemy łapać się za głowy, obserwując, co dzieje się w uniwersum Donalda Trumpa. W oparach absurdu – chyba to określenie najlepiej podsumowuje niektóre wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych czy niedawne zdjęcie, na którym pozował niczym Jezus otoczony grupą modlących się za niego pastorów. Doniesienia o butach dla ludzi Trumpa, które ten podobno rozdaje jako prezenty, są kolejną cegiełką do kolekcji.

Buty dla ludzi Donalda Trumpa

Zagraniczne media, w tym "The Wall Street Journal" i "The Guardian", donoszą, że Donald Trump regularnie kupuje swoim ludziom – członkom gabinetu oraz gościom Białego Domu – skórzane buty marki Florsheim (które kosztują ok. 145 dolarów, czyli w przeliczeniu około 530 zł za parę). Podobno prezydent Stanów Zjednoczonych potrafi też przerwać rozmowę, by przekierować ją właśnie na temat obuwia.

REKLAMA

Jak opisywał "Wall Street Journal", podczas jednego ze spotkań z wiceprezydentem J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Marco Rubio prezydent USA miał skrytykować obuwie współpracowników. Później zajrzał do katalogu i zapytał o rozmiar ich butów (Rubio – 11,5, Vance – 13). Trump miał też zażartować, że "można wiele powiedzieć o człowieku po rozmiarze buta". I, oczywiście, zamówić obu prezenty.

Amerykańskie media donoszą, że buty od Donalda Trumpa mieli otrzymać nie tylko Marco Rubio i J.D. Vance, ale również członkowie gabinetu Pete Hegseth i Howard Lutnick, senator Lindsey Graham czy komentatorzy polityczni Sean Hannity i Tucker Carlson. Podobno prezydent USA sam opłaca zamówienia na obuwie, które wręcza swoim ludziom z "olbrzymim entuzjazmem", a niektórzy z nich przymierzają je od razu, jeszcze w Gabinecie Owalnym.

REKLAMA

Donald Trump zgaduje rozmiary butów. Chyba nie zawsze trafia...

Media donoszą, że Donald Trump pyta swoich ludzi o rozmiar buta lub wykonuje "salonową sztuczkę", czyli zgaduje go i każe asystentowi zamówić prezenty. Gdy te docierają na miejsce, do pudełka dołącza krótką notkę z podziękowaniami lub swój podpis. Mało tego, w pobliskim biurze ma piętrzyć się stos pudełek z butami, z nazwiskami ich przyszłych właścicieli.

Najwyraźniej jednak prezydent nie zawsze trafia z rozmiarem. "The Times" zwrócił bowiem uwagę na zdjęcie Marco Rubio w zbyt dużym obuwiu. Fotografia prawdopodobnie przedstawia sekretarza stanu w butach od Donalda Trumpa.

Marco Rubio w trakcie kampanii prezydenckiej w 2016 roku pojawił się na wiecu w New Hampshire w lśniących czarnych butach. Spekulowano wówczas, że to obuwie kosztujące prawie 2000 dolarów. Ostatecznie jego sztab ujawnił jednak, że były to właśnie buty Florsheim. Donald Trump tymczasem żartował, że obcasy w obuwiu pomagają mu wyglądać na wyższego.

"Wall Street Journal" wskazuje, że jedna z pracownic Białego Domu ironicznie stwierdziła, że "wszyscy chłopcy je [buty] noszą". Inna miała powiedzieć nawet, że "to zabawne, bo wszyscy boją się ich nie nosić". Z kolei jeden z członków gabinetu podobno prywatnie narzekał, że po otrzymaniu butów Florsheim od Trumpa musiał zrezygnować z noszenia swojego ulubionego obuwia marki Louis Vuitton. Najwyraźniej jednak ludzie Trumpa nie rezygnują z noszenia butów, które im daje, prawdopodobnie nie chcąc go urazić.