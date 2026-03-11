Incydent z środy to nie pierwszy raz, kiedy dziki słoń buszował po mieście
Incydent z środy to nie pierwszy raz, kiedy dziki słoń buszował po mieście Korat Way/Facebook

Kto kroniki policyjne czyta, w cyrku się nie śmieje. Sytuacja w Tajlandii przerosła jednak wszelkie oczekiwania. W jednej z restauracji doszło bowiem do włamania. Nagrania z kamery pokazały, że sprawca miał kilka ton i interesował go bardzo konkretny łup. Na dodatek w jego przypadku to już recydywa.

Reklama.
Wyprzedaż! Leapmotor C10 Hybrid EV już od 139 575 zł.
REKLAMA

Do zdarzenia doszło w środę 11 marca około 4:00 rano. Według doniesień tajskiego "Bangkok Post" zwierzę uchwycono na monitoringu, gdy przeszukiwało stragan z owocami przed lokalem Penlaos, niszcząc konstrukcję, w tym półki i inne elementy wyposażenia. Następnie zwierzę włamało się do środka i doprowadziło do dużych strat.

Słoń-włamywacz problemem w Tajlandii. Jest znany w okolicy

Jak podał "Bangkok Post", widok słonia w tej okolicy nie jest niespodzianką. W pobliżu restauracji znajduje się bowiem park narodowy. Jeden z jego mieszkańców od dawna lubi żerować poza granicami rezerwatu. Robi to na tyle często, że lokalsi zdążyli nawet nadać mu imię – Biang Lek.

Ok. 20-letni słoń lubi sobie podjeść.  5 października ubiegłego roku Biang Lek wybrał się do wioski The Maprang. Najpewniej zwabiła go gotująca się owsianka. Jak podali świadkowie, słoń zatrzymał się w pobliżu kuchenki, kopnął nogą garnek i z pomocą trąby zjadł wylaną owsiankę. Jak podał burmistrz gminy Moosi, Sanana Porachany, mieszkańcy nie żywią do słonia negatywnych uczuć. Świadkowie bardziej niż owsianką przejęli się tym, że słoń oparzy się gorącym jedzeniem.

Zobacz także

logo
Pilne ostrzeżenie polskiej ambasady. Odwołają wszystkie loty, w tym te do Polski
logo
Rainbow reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie. 3 trasy zawieszone na długo
logo
Ceny w Chorwacji irytują nie tylko turystów. Ryanair grozi palcem
logo
Nowy hit wakacji 2026 przez kryzys na Bliskim Wschodzie. Polacy ich kochają
logo
Lotnisko na Phuket nagle zamknięte. Poważny problem na pasie startowym
logo
LOT poleci częściej do kraju z marzeń Polaków. Latamy tam na potęgę

Okazuje się także, że od czasu kradzieży owsianki Biang Lek zaczął wybierać wykwintniejsze smaki. Restauracja Penlaos, która stała się ostatnim celem jego włamania,  w ostatnich latach otrzymała prestiżowe wyróżnienie Michelin Bib Gourmand – potwierdzenie, że lokal serwuje wysokiej jakości dania w przystępnej cenie.