Polskie góry przyciągają turystów nie tylko w sezonie. Na przełomie marca i kwietnia na południu Polski rozkwitnie nowa atrakcja. Jej pierwsze znaki pojawiły się już w Dolinie Chochołowskiej. Na ten sygnał wędrowcy tylko czekali. Lada moment zjadą się tam prawdziwe tłumy.

Fenomenem każdej wiosny w Tatrach są krokusy. Te urocze fioletowe kwiatki znane także jako szafran spiski od wielu lat przyciągają turystów na południe Polski. Są one nie tylko zwiastunem nadchodzącej wiosny. Kiedy kwitną na całego, fioletowym dywanem pokrywa się niemal cała polana, na której tle turyści uwielbiają pozować do zdjęć.

Krokusy w Dolinie Chochołowskiej. Pojawiły się już pierwsze kwiaty

Krokusy w Tatrach rosną w siłę jako atrakcja turystyczna. Szacuje się, że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wykwita około 120-130 milionów krokusów rocznie. Fioletowe kwiaty najchętniej wyrastają tam, gdzie wypasanych jest najwięcej owiec. Zwierzęta te tworzą dla nich idealne środowisko, nie tylko nawożąc glebę, lecz także wyjadając szkodliwe dla nich rośliny.

Krokusy można podziwiać nie tylko na Polanie Chochołowskiej, choć to właśnie tam skupiska tych kwiatów są największe. Inne miejsca, w których pojawiają się popularne kwiaty to na przykład Dolina Kościeliska, Droga pod Reglami czy Zakopane i zbocza Gubałówki.

Nowych krokusów nie wyczarujemy. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów

Krokusy stały się symbolem Tatr i każdego roku przyciągają wielu turystów. Tatrzański Park Narodowy apeluje do odwiedzających, by przy oglądaniu kwiatów zachowali ostrożność.