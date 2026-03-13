Prime Video zapowiedział serial dokumentalny o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego rodzinie. Kiedy premiera? Fot. materiał prasowy

Prime Video zapowiedziało, że pracuje właśnie nad serialem dokumentalnym o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego rodzinie, który ma pokazać, jak były prezydent Polski oraz jego bliscy próbują wieść "zwyczajne życie". Lokalna produkcja trafi do streamingu dopiero w 2027 roku.

REKLAMA

Polski oddział Prime Video jasno dał do zrozumienia, że zmienia taktykę, kładąc nacisk na produkcję dokumentów o wielkich rodzimych nazwiskach. Niedawno widzowie z Polski mieli okazję obejrzeć serial poświęcony życiu i twórczości Dody, a dwa lata temu zobaczyć film o piłkarzu Kubie Błaszczykowskim i pokonywanych przez niego trudnościach. Gigant streamingu zamierza pójść o krok dalej, w swoim kolejnym dziele łącząc tematykę showbiznesową z polityką.

Prime Video zapowiada serial dokumentalny o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego rodzinie

Już za rok Polacy zasiądą do seansu czteroodcinkowego serialu dokumentalnego o rodzinie Kwaśniewskich, który pozwoli im wejść za kulisy jej codzienności. "Widzowie po raz pierwszy zyskają bezprecedensowy dostęp do historii życia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz ich córki Aleksandry – trzy perspektywy, jedna rodzina, jedno małżeństwo i kraj w trakcie przemiany" – czytamy w komunikacie prasowym serwisu streamingowego.

REKLAMA

Dokument, który nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, ujawni "intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem", pokazując próby prowadzenia "zwyczajnego życia" przez Kwaśniewskich. Na małym ekranie ujrzymy niepublikowane dotąd materiały z lat 90. i 2000, a także archiwalne nagrania, które swego czasu emitowano w telewizji.

Odcinki pokażą m.in. wyzwania, z jakimi była para prezydencka mierzyła się w światle reflektorów, oraz problemy dorastającej w pałacu prezydenckim córki, która "poszukuje normalności".

Tushar Jindal (Head of Content Acquisition EUX Prime Video) podkreślił, że publiczność może spodziewać się "ludzkiej historii", która będzie jedynie przyprawiona politycznym niuansem. – Widzowie Prime Video poznają Kwaśniewskich nie jako postacie polityczne, ale jako zwykłych ludzi poszukujących równowagi między miłością, ambicjami oraz z utrzymaniem więzi, kiedy patrzy na nich cały świat – wyjawił.

REKLAMA

Serial obejmie najważniejsze wydarzenia z życia rodziny dawnego prezydenta RP, począwszy od transformacji, okresu poprzedzającego prezydenturę, dwóch kadencji, a kończąc na latach po zakończeniu urzędowania. Możemy oczekiwać zatem pełnego komentarza rodziny Kwaśniewskich i jej osobistych przemyśleń na temat wspomnianych rozdziałów z życiorysu.

Przypomnijmy, że dziś Aleksander Kwaśniewski aktywnie działa jako komentator polityczny oraz doradca międzynarodowy. W telewizji występuje stosunkowo często.