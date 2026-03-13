Polak zatrzymany na Krecie
Polak zatrzymany na Krecie w Grecji. Robił nielegalne zdjęcia Fot. Thanasis F/Shutterstock

Służby w Grecji zostały postawione w najwyższy stan gotowości. Wszystko z powodu polskiego turysty, który przebywając w Helladzie, postanowił robić nietypowe i mało legalne zdjęcia z wakacji. Do akcji wkroczyły służby wywiadowe, a sprawa jest poważna.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Grecja to od lat jeden z ulubionych kierunków wyjazdów Polaków, a główny sezon na nią powoli się zaczyna. Jednak 58-latek z naszego kraju postanowił wyjechać tam wcześniej. Autem na polskich tablicach i z przyczepą kempingową podróżował po Helladzie od czterech miesięcy. Wpadł na Krecie po zakazanej sesji zdjęciowej.

Polak robił nielegalne zdjęcia w Grecji. Sprawę przejął wywiad

O sprawie polskiego turysty informują greckie media. 58-latek legitymizujący się polskim paszportem został zatrzymany w czwartek rano na Krecie. Policja zainteresowała się nim po tym, jak została zaalarmowana, że mężczyzna robił zdjęcia bazy marynarki wojennej Suda. Mężczyzna miał od kilku miesięcy mieszkać w Marathi, nadmorskiej miejscowości niedaleko bazy.

Polaka zatrzymano w Chanii, popularnym turystycznym kurorcie na zachodzie Krety. Szybko przekazano go w ręce Narodowej Służby Wywiadowczej. To ona zajmuje się jego przesłuchaniem. Mężczyzna jest bowiem podejrzany o szpiegostwo.

Nieco więcej szczegółów na temat całej sytuacji przekazała agencja AFP. Z uzyskanych przez nich informacji wynika, że 58-latek miał fotografować okręty wojenne wpływające do bazy wykorzystywanej przez marynarkę wojenną Grecji i siły NATO, w tym także USA. Warto dodać, że chwilę przed atakiem na Iran w bazie tej cumował amerykański lotniskowiec USS "Gerald R. Ford".

Zobacz także

logo
Zetki znów wywróciły świat podróży do góry nogami. Przeczą wszystkim trendom
logo
Wielka linia lotnicza odwołała loty do końca roku. LOT chce tam wrócić szybciej
logo
Turyści tylko na to czekali. W weekend zaleją Zakopane, ale jest też apel
logo
Co dalej z wakacjami na Cyprze? Jest kluczowa wiadomość dla turystów
logo
4 nowe alerty MSZ. Wysoki poziom ostrzeżeń dla rajów turystycznych
logo
Strajki sparaliżowały loty w Europie. Odwołano dziesiątki połączeń z Polski

Polak robił zdjęcia i wysyłał je do kraju. Poruszenie w Grecji

Podobnie jak w Polsce, fotografowanie jednostek wojskowych, obiektów militarnych, ale i elementów infrastruktury krytycznej w Grecji jest surowo zakazane. Zatrzymany Polak zdecydowanie nie zastosował się do tych przepisów. Mało tego, nie dość, że robił zdjęcia w niedozwolonym miejscu, to podobno wysyłał je do kraju.

Sprawa jest bardzo poważna i może nie skończyć się tylko na dotkliwej grzywnie. Na tym etapie mężczyzna jest podejrzany o szpiegostwo. Za to greckie prawo przewiduje nawet kilka lat pozbawienia wolności.