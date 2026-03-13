Abu Dhabi zazwyczaj przyciaga wielu turystów. Jednak przez napięcia na Bliskim Wschodzie wiele linii lotniczych odwołuje tam loty SnapSaga/Unsplash

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmusza największe linie lotnicze w Europie do podejmowania radykalnych kroków w rozkładach lotów. Choć ewakuacja turystów z regionu już się uspokoiła, wcale nie oznacza to spokojnego okresu dla przewoźników.

Jedna z największych europejskich linii ogłosiła zawieszenie wszystkich lotów do Abu Dhabi. Mowa jest nie tylko o następnych tygodniach czy miesiącach. Przewoźnik zdecydował się nie latać tam aż do końca 2026 roku. Polskie Linie Lotnicze LOT również zawieszają popularne trasy, lecz robią to bardziej selektywnie – ich połączenia do Dubaju pozostaną zawieszone do końca tego sezonu.

Loty do ZEA odwołane z powodu niestabilnej przestrzeni powietrznej

Na drastyczny krok w ostatnich dniach zdecydowały się linie British Airways. O swojej decyzji brytyjski przewoźnik poinformował w specjalnym komunikacie. "Ze względu na utrzymującą się niepewność sytuacji na Bliskim Wschodzie i niestabilność przestrzeni powietrznej, musieliśmy tymczasowo ograniczyć rozkład lotów w tym regionie" – poinformował przewoźnik.

Dodatkowo ogłoszono zawieszenie połączeń do Ammanu, Bahrajnu, Dohy, Dubaju i Tel Awiwu do końca marca. Jest to związane z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem spowodowanym napięciami z udziałem Iranu.

PLL LOT reagują ostrożniej

