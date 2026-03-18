Rząd ma plan na wykorzystanie parafii w Polsce

MSWiA i MON chcą współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o wykorzystanie parafii jako centrów pomocy i miejsc schronienia w razie wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński spotkali się z biskupami podczas 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem rozmów była szeroko pojęta współpraca przy niesieniu pomocy ludności w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne czy klęski żywiołowe. Rząd chce włączyć Kościół w oficjalny system ochrony ludności, wykorzystując potencjał, który drzemie w lokalnych wspólnotach.

Plan rządu na sytuacje kryzysowe

Resort spraw wewnętrznych i administracji nie ukrywa, że widzi w Kościele istotny filar wzmacniający bezpieczeństwo obywateli na poziomie lokalnym. Według MSWiA spotkanie z biskupami stanowiło kluczowy element strategicznego dialogu nad tym, jak mądrze wykorzystać wszelkie dostępne zasoby państwa i organizacji społecznych. Dlaczego akurat Kościół? Kluczem jest rozproszona infrastruktura parafialna, która znajduje się praktycznie w każdej miejscowości w Polsce.

Plan zakłada, że w razie wystąpienia nagłego zagrożenia budynki należące do parafii mogłyby służyć jako naturalne miejsca schronienia dla mieszkańców lub centra dystrybucji pomocy materialnej. Chodzi o doraźne wsparcie, w którym struktury kościelne, takie jak Caritas Polska, mają już duże, sprawdzone przez lata doświadczenie. Współpraca ma opierać się na pełnym profesjonalizmie i wzajemnym poszanowaniu misji obu stron, a jej nadrzędnym celem pozostaje ochrona życia i zdrowia mieszkańców.

Kościół w gotowości do działania

Strona kościelna pozytywnie odnosi się do rządowych planów. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak zapewnił, że Kościół zamierza wspierać ludność w sytuacjach kryzysowych, tak jak robił to do tej pory, ale w sposób bardziej skoordynowany. Do dyspozycji państwa ma być oddana baza lokalowa, zaplecze technologiczne oraz rozległe międzynarodowe kontakty w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Z ramienia Kościoła za koordynację działań w przypadku katastrof odpowiadają konkretne jednostki. Na poziomie lokalnym są to diecezjalne Caritasy, natomiast za operacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym odpowiada Caritas Polska. Dzięki takiemu podziałowi pomoc może docierać bezpośrednio do potrzebujących w najkrótszym możliwym czasie, co przy klęskach żywiołowych ma kluczowe znaczenie.

Ruszają warsztaty ochrony ludności

Równolegle do budowania partnerstwa z Kościołem, MSWiA stawia na edukację samych obywateli. Resort ma świadomość, że poziom przygotowania Polaków na sytuacje zagrożenia wymaga poprawy, dlatego przygotowano kompleksową strategię budowania odporności państwa. Pierwszym etapem był znany nam już "Poradnik bezpieczeństwa" dostarczany do gospodarstw domowych, ale teraz czas na praktykę.

W najbliższym czasie w całym kraju mają ruszyć Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ich celem jest nauczenie Polaków konkretnych nawyków i reakcji w warunkach kryzysowych. Uczestnicy będą ćwiczyć m.in.:

rozpoznawanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, procedury ewakuacji siebie i swojej rodziny, zasady udzielania pierwszej pomocy, techniki przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia.