Co dalej z wakacjami w Egipcie? Join Up i Rainbow jasno o lotach i bezpieczeństwu na miejscu Fot. Igor Dashko/Shutterstock

W obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie, tysiące Polaków martwią się o wakacje w Egipcie. Kraj ten jest prawdziwym hitem w biurach podróży, stąd duży niepokój podróżnych. Nasi touroperatorzy skomentowali aktualną sytuację nad Nilem i przekazali informacje ws. lotów.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia się bardzo szybko. LOT i Wizz Air odwołały swoje loty do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Równocześnie jednak w poniedziałek w godzinach wieczornych z Dubaju wystartują pierwsze samoloty z turystami. Co jednak z Egiptem? Jedno z większych biur podróży działających w Polsce jasno skomentowało przyszłość wyjazdów do tego kraju. Głos zabrało także Rainbow.

Wakacje w Egipcie na razie bezpieczne. Loty odbywają się normalnie

O sytuacji w Egipcie informujemy od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, a sytuacja pozostaje tam stabilna. Kraj faraonów utrzymał otwartą przestrzeń lotniczą, stając się bardzo ważnym punktem na trasach Europa-Półwysep Arabski. W związku ze wzmożonym ruchem możliwe są opóźnienia lotów, ale to niewielki dyskomfort w porównaniu z uziemieniem setek samolotów w regionie.

Na pytanie, czy w Egipcie jest bezpiecznie, częściowo odpowiedziało biuro podróży Join Up, które specjalizuje się w tym kierunku. "Regiony turystyczne w Egipcie funkcjonują w normalnym trybie i przyjmują gości, a infrastruktura turystyczna oraz transport lotniczy działają bez zakłóceń. Egipt pozostaje jednym z najważniejszych kierunków wypoczynkowych w regionie i jest w pełni przygotowany na przyjęcie turystów" – przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

Join Up dodał także, że wszystkie jego loty do Egiptu odbywają się zgodnie z planem. Podkreślono równocześnie, że aktualna sytuacja w regionie jest przez nich stale obserwowana. "Sytuację w regionie na bieżąco monitorujemy wspólnie z naszym partnerem lotniczym oraz zespołami operacyjnymi, pozostając w kontakcie z branżą lotniczą i śledząc oficjalne komunikaty dotyczące funkcjonowania przestrzeni powietrznej oraz operacji lotniczych" – zapewniono podróżnych.

Rainbow o wakacjach w Egipcie. Uspokaja turystów

W rozmowie z Onetem do sytuacji w Egipcie odniosło się polskie biuro podróży Rainbow. Ono również zapewnia, że kraj faraonów pozostaje kierunkiem bezpiecznym i nie planuje odwoływać zaplanowanych tam lotów.

– Jeśli chodzi o Egipt, to sytuacja jest stabilna. Mamy informację, że rejon jest bezpieczny, nie dostrzegamy ani znaczącego spadku zainteresowania tym kierunkiem, ani obaw ze strony klientów, nie są do nas zgłaszane chęci anulacji, nie odwołujemy wypraw. Cały czas monitorujemy sytuację, odbieramy wszystkie alerty w tym temacie – powiedziała rzeczniczka prasowa touroperatora Kinga Woźniakowska.