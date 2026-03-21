Nawrocki leci do USA. Ciekawe czy Donald Trump tym razem znajdzie dla niego moment Fot. Shutterstock

Karol Nawrocki zapowiedział kolejną wizytę międzynarodową, tym razem do USA. W Stanach Zjednoczonych będzie uczestniczyć w konferencji CPAC, odwiedzi fabrykę F-35 i spotka się z Polonią w Teksasie. Na razie nie ma informacji na temat potencjalnego spotkania z Donaldem Trumpem.

Karol Nawrocki w piątek uda się do USA. Został on zaproszony przez konserwatywny kongres CPAC związany z amerykańskimi Republikanami jako "gość specjalny". Jak podaje Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, prezydent wygłosi w trakcie CPAC przemówienie. Ma ono dotyczyć wspólnych wartości polsko-amerykańskich. W toku wizyty mają być prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.

W niedzielę 29 marca Nawrocki spotka się z przedstawicielami Polonii w Teksasie, która liczy ponad 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Dzień wcześniej ma on być gościem fabryki samolotów F-35, które niedługo mają trafić na wyposażenie polskiej armii. Współpraca wojskowa ma być jednym z powodów wizyty Prezydenta Polski w USA. Na razie brak jakichkolwiek informacji na temat potencjalnego spotkania Karola Nawrockiego z zajętego wojną Donaldem Trumpem.

Marta Nawrocka spotka się z Melanią Trump w ramach "globalnej koalicji"

Wizyta Karola Nawrockiego w USA zbiega się w czasie z inicjatywą "Razem na Rzecz Przyszłości", którą promuje Melania Trump. Będzie to spotkanie "Pierwszych Małżonków" z różnych krajów, które skoncentruje się na globalnym wspieraniu dzieci przy pomocy sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii.

Poza przedstawicielami 45 państw w szczycie wezmą udział także giganci technologiczni. Mowa tu aż o 28 firmach, a w tym Microsoft, Google i Meta.

Szczyt organizowany przez Melanię Trump został przez nią zapowiedziany 23 września 2025 roku w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W trakcie spotkania poruszony zostanie temat globalnych ram dla odpowiedzialnego korzystania z technologii przy priorytetowym traktowaniu ochrony dzieci i młodzieży w Internecie.

Pierwsza Dama USA coraz aktywniej udziela się w sferze politycznej. Ostatnio stanęła na czele obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Czym jest konferencja CPAC? Brali w niej udział politycy PiS, ale też Konfederacji

W dosłownym tłumaczeniu skrót CPAC należy rozwinąć jako Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej. Prowadzona jest przez silnie związaną z Republikanami Amerykańską Unię Konserwatystów. W organizowanych konferencjach biorą udział konserwatywni politycy, wywodzący się zazwyczaj ze środowisk narodowych i wolnorynkowych.

W maju 2025 konferencja pod egidą CPAC odbyła się w Polsce. Miała ona miejsce w Jasionce pod Rzeszowem. W wydarzeniu brali udział m.in. Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, Andrzej Duda czy ówcześnie jeszcze kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

Na wydarzeniu swoją reprezentację miała również druga prawicowa partia w Polsce. Z ramienia Konfederacji na CPAC pojawili się: Przemysław Wipler, Ewa Zajączkowska-Hernik, Grzegorz Płaczek i Witold Tumanowicz.