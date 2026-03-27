Orange uruchomił nową odsłonę programu odkupu telefonów i tym razem wyraźnie rozszerzył zasady. Do salonu można przynieść nie tylko starszy, działający smartfon, ale również część urządzeń uszkodzonych.

Nowa odsłona programu została ogłoszona 26 marca przez biuro prasowe Orange. Firma pisze wprost, że teraz w salonach można sprzedać dowolny telefon, który się włącza, a za taki sprzęt klient otrzyma elektroniczny bon płatniczy na zakupy w Orange o wartości co najmniej 40 zł. Ostateczna wycena zależy od modelu i stanu telefonu, więc w przypadku nowszych lub lepiej zachowanych urządzeń kwota może być wyższa.

Orange nie podaje jednej sztywnej tabeli dla wszystkich modeli, ale z oficjalnej strony programu odkupu wynika, że przy standardowym odkupie online wycena odbywa się przez partnera Breezy i może sięgać nawet ponad 1500 zł dla wybranych najnowszych modeli premium. Salonowa akcja z minimalnymi progami 20 i 40 zł ma działać raczej jako prosty mechanizm "przynieś i oddaj", a nie jako klasyczna sprzedaż używanego telefonu po cenie rynkowej.

Największa zmiana względem poprzednich edycji programu dotyczy urządzeń niesprawnych. Jeśli telefon się nie włącza, to klient nadal może dostać bon, ale jego wartość wyniesie 20 zł. Jedyny warunek jest tak, że z urządzenia musi dać się odczytać numer IMEI.

Są limity, wyjątki i wyraźna granica

Orange wprowadził też ograniczenia ilościowe przy najtańszych urządzeniach. Jeden klient może oddać maksymalnie 10 niskowartościowych telefonów miesięcznie, czyli tych wycenianych na 20 lub 40 zł. Operator pokazuje więc, że nie chce, by akcja zmieniła się w hurtowy kanał zrzutu najtańszego sprzętu. Oferta ma mieć charakter masowy, ale jednak konsumenci.

Firma wyraźnie zaznacza też, czego nie przyjmie. Z odkupu wyłączone są urządzenia ze spuchniętą baterią. Taki telefon można przynieść do salonu, ale już nie jako sprzęt do bonu, tylko do specjalnego pojemnika na elektrośmieci. Przypomnijmy, że Orange od lat prowadzi w salonach zbiórkę zużytego sprzętu i podkreśla, że urządzenia przekazuje do uprawnionych odbiorców zajmujących się ich zagospodarowaniem zgodnie z prawem. Nie każdy stary telefon nadaje się do odkupu, ale część z nich nadal nadaje się do bezpiecznego i legalnego recyklingu.

Bon nie jest gotówką i ma określony termin ważności

Orange nie płaci klientom gotówką ani przelewem. W zamian wydaje elektroniczny bon płatniczy na okaziciela. Taki bon jest ważny przez 60 dni i można go wykorzystać w kilku kanałach: w salonie Orange, na stronie operatora, w aplikacji Mój Orange oraz w telefonicznych kanałach sprzedaży. Sama akcja ma obowiązywać do 31 maja 2026 roku albo do wyczerpania puli bonów.

Taka akcja ma naprawdę dużo sensu. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w 2024 roku aż 51 proc. mieszkańców UE w wieku 16-74 lata trzymało stary telefon komórkowy lub smartfon w domu zamiast oddać go dalej, sprzedać albo zrecyklingować. Tylko 18 proc. przekazało taki sprzęt komuś innemu lub sprzedało go, a jedynie 11 proc. zdecydowało się na recykling.