Egipt zmusza do zamknięcia lokali po 21:00. Wiadomo, co z Hurghadą, Sharm el Sheikh i Marsa Alam Fot. ANATOLY Foto/Shutterstock

Egipt pilnie szuka oszczędności. Dlatego od soboty 28 marca od godziny 21:00 zamknięte będą musiały być tamtejsze restauracje i sklepy. Zabronione będzie nawet podświetlanie reklam. Informacje te przestraszyły część turystów, którzy planowali urlop w kraju faraonów. Wiadomo już, jak będzie wyglądała sytuacja w Sharm el Sheikh i Hurghadzie.

To już pewne. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera, od soboty 28 marca rozpocznie się wielkie oszczędzanie prądu w Egipcie. Oznacza to, że po godzinie 21:00 (w czwartki i piątki po 22:00) zamknięte będą m.in. sklepy i znaczna część lokali gastronomicznych. Informacja o tymczasowym blackoucie przestraszyła turystów. Teraz egipski minister ich uspokoił.

Egipt wyłącza prąd sklepom od 21:00. Turyści mogą spać spokojnie

Decyzja o wyłączeniu prądu i przymusowemu oszczędzaniu zapadła po tym, jak cena gazu i ropy gwałtownie wzrosła z powodu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Egipskie elektrownie to w większości elektrownie cieplne, w których prąd pozyskuje się właśnie przy użyciu gazu i ropy. Ich wyższe ceny sprawiły, że uzyskanie zasilania w kraju faraonów stało się niezwykle drogie.

Chcąc zmniejszyć koszta, kraj zmusił obywatel do oszczędzania. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zmiany nie dotknął kierunków turystycznych. W Hurghadzie, Marsa Alam czy Sharm el Sheikh wszystko będzie działało tak samo, jak dotychczas. To kluczowa informacja dla podróżnych, którzy właśnie wieczorami najchętniej wychodzą na zakupy, ale i do egipskich lokali.

"W/w środki, które obejmują regulację godzin zamknięcia sklepów do godziny 21:00 w dni powszednie i do godziny 22:00 w czwartki i piątki, nie mają zastosowania do egipskich destynacji turystycznych, w tym Hurghady, Marsa Alam, Luksoru, Asuanu, Szarm el-Szejk i innych. Zwolnienie dotyczy również restauracji turystycznych we wszystkich miastach, w tym w Kairze, co gwarantuje, że usługi będą świadczone bezproblemowo i na najwyższym poziomie" – poinformowała Polska Izba Turystyki, przekazując oświadczenie Ministra Turystyki i Starożytności Egiptu.

Wakacje w Egipcie bez zakłóceń. Można spokojnie rezerwować all inclusive

Informację o braku przerw w dostawie prądu i ograniczeń dla lokali w miejscowościach turystycznych przekazało także biuro podróży Join UP!. – Z naszej perspektywy operacyjnej nie obserwujemy zmian wpływających na komfort podróżnych ani przebieg realizowanych programów turystycznych. Destynacje funkcjonują standardowo, a turyści korzystają z infrastruktury i usług bez zakłóceń – przekazała Aleksandra Nawrocka-Dudkiewicz, PR Manager Join UP! Polska.

Oba te komunikaty powinny uspokoić podróżnych. Zwłaszcza że sezon na wyjazdy do Egiptu będzie się stopniowo rozpędzał. Kraj faraonów był bezkonkurencyjny w kwestii zimowego all inclusive, ale znaczna część polskich turystów wylatuje tam na Wielkanoc, majówkę, a także w okresie wakacji. Teraz wszyscy będą mieli pewność, że po całym dniu opalania, albo po wycieczce, nadal będą mogli spokojnie kupić pamiątki, albo po prostu spotkać się ze znajomymi poza terenem hotelu.