Ogłoszono wynik 34. Finału WOŚP. Shutterstock.com/Dziurek

Mamy to: ogłoszono wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja WOŚP w 2026 roku zorganizowała zbiórkę pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Jerzy Owsiak poinformował o tym, ile pieniędzy zebrano. Tym razem nie padł rekord, ale kwota jest imponująca. Środki pozwolą na zakup sprzętu medycznego na oddziały gastroenterologii dziecięcej.

25 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 34. Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a po jego zakończeniu Fundacja WOŚP informowała o deklarowanej kwocie 183 231 782 zł. Ale ostateczny wynik zbiórki, który przekazał Jerzy Owsiak, jest znacznie wyższy.

Wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek, 30 marca, Jerzy Owsiak poinformował, że ostateczna kwota zebrana w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynosi 263 477 929,83 zł.

– Te pieniądze wystarczą nam na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona. Już kupiliśmy cztery bardzo ważne urządzenia, których nie było w naszych szpitalach – mówił na konferencji w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

Choć styczniowa aura nie rozpieszczała (przynajmniej w Polsce), w tegorocznej zbiórce WOŚP wzięło udział łącznie ponad 120 tysięcy wolontariuszy – w 1681 sztabach, w tym 88 zagranicznych. Finał po raz pierwszy dotarł na Maltę i do Indii.

"Na wynik tradycyjnie złożyły się środki przekazane rozmaitymi metodami – te przekazane do tradycyjnych tekturowych puszek stanowią 53,42% kwoty całkowitej, a wpłaty przez kanały elektroniczne (m.in. wpłaty na konto bankowe, przez eSkarbonkę, SMSy czy udział w aukcjach Allegro) to 46,31%. Pozostałe 0,27% sumy Finału to darowizny w postaci sprzętu medycznego przekazywane przez firmy medyczne w dniu akcji" – możemy przeczytać na oficjalnej stronie WOŚP.

W 2026 roku WOŚP bez rekordu

Kwota, którą zebrano w tym roku, jest imponująca. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów pokazała, że my, Polacy, potrafimy zjednoczyć się we wspólnym celu i czynić razem dobro. Wynik jest imponujący, choć nie pobił rekordu z ubiegłego, 2025 roku. Wtedy bowiem na konto Fundacji wpłynęło ponad 289 milionów złotych. Umówmy się jednak: czy jest się czym przejmować, skoro aż ponad 260 milionów złotych wesprze szpitalne oddziały gastroenterologii dziecięcej?

Gdybyście jednak chcieli porównać kwoty, to poniżej przypominamy wyniki finałów WOŚP z pięciu poprzednich lat:

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2025 rok): 289 068 048 złotych, 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2024 rok): 281 879 118 złotych, 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2023 rok): 243 259 387 złotych, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2022 rok): 224 376 706 złotych, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2021 rok): 210 813 830 złotych.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z 34. Finału WOŚP?

W tym roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczy zebrane pieniądze na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego dzieci.

Dodajmy, że pierwsze zakupy w tym roku realizowano w na początku marca. 2-4 marca odbył się 83. Konkurs Ofert, dedykowany urządzeniom dla onkologii i hematologii. 5 marca zaś zorganizowano 84. Konkurs Ofert, w którym kupowano sprzęt ze środków zebranych w ramach tegorocznego Finału.

Jak przypomina WOŚP na swojej oficjalnej stronie, zarząd Fundacji w wyborze urządzeń korzysta ze wsparcia ekspertów: praktyków z danej dziedziny medycyny.

"Podczas 84. Konkursu Ofert Fundacja kupiła pierwszy sprzęt dla gastroenterologii dziecięcej - to 4 zestawy do endoskopowej ultrasonografii EUS od firm MEDICAL SMART INTEGRATOR i OLYMPUS POLSKA za łącznie 8 489 416,62 zł" – czytamy.

