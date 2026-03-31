Nowy sposób oszustów na wyłudzanie pieniędzy od turystów Fot. Unsplash.com / @unsplashbydan

Planujemy zasłużony odpoczynek, a kończymy z wyczyszczonym kontem i ogromnym stresem. Oszuści mają nowy sposób, w którym perfekcyjnie wykorzystują nasze nerwy przy opóźnionych lotach, podszywając się pod linie lotnicze w sieci.

Wakacje to dla większości z nas wyczekiwany moment odcięcia się od problemów, ale rzeczywistość bywa brutalna. Opóźniony samolot, zagubiona walizka czy brak kontaktu z przewoźnikiem potrafią wyprowadzić z równowagi nawet najspokojniejszego podróżnika. W takich chwilach, gdy poziom frustracji sięga zenitu, stajemy się idealnym celem. Jak donosi brytyjski dziennik "The Independent", na popularności zyskuje nowy, wyjątkowo przebiegły mechanizm wyłudzeń, który żeruje na zmęczeniu i pośpiechu pasażerów.

Publiczne żale to zaproszenie dla złodzieja

Wszystko zaczyna się od niewinnego, choć pełnego złości wpisu w mediach społecznościowych. Pasażerowie, nie mogąc doczekać się pomocy na lotnisku, często opisują swoje problemy na platformach takich jak X (dawny Twitter) czy Facebook, oznaczając oficjalne profile linii lotniczych. To właśnie na ten sygnał czekają przestępcy. W mgnieniu oka pod takim postem pojawia się odpowiedź lub prośba o kontakt w wiadomości prywatnej.

Konto, z którego piszą oszuści, do złudzenia przypomina oficjalny profil przewoźnika. Złodzieje kopiują logo, zdjęcia w tle, a nawet styl komunikacji. Różnica zazwyczaj tkwi w jednym, niemal niedostrzegalnym detalu – dodatkowej kropce w nazwie użytkownika, zamianie litery "l" na "1" czy braku niebieskiego znaczka weryfikacji. W ferworze walki o odzyskanie bagażu czy przebukowanie lotu, zmęczony turysta rzadko analizuje autentyczność profilu, uznając go za pomocną dłoń wyciągniętą przez linię lotniczą.

Kenijski "konsultant"

Kiedy ofiara złapie haczyk i poda podstawowe dane, jak numer rezerwacji czy e-mail, następuje kolejny etap ataku. Podróżny otrzymuje telefon przez komunikator WhatsApp. Często jest to numer z zagranicznym kierunkowym, na przykład z Kenii. Choć powinno to wzbudzić czujność, oszuści mają gotową i logiczną odpowiedź: tłumaczą, że linia lotnicza posiada globalne centra obsługi klienta rozproszone po całym świecie.

W dobie powszechnego outsourcingu – gdzie np. Ryanair zarządza ogromną częścią operacji z Warszawy – takie wyjaśnienie brzmi dla pasażera wiarygodnie. Przestępcy, grając rolę profesjonalnych i miłych konsultantów, budują zaufanie, obiecując błyskawiczne rozwiązanie problemu i wypłatę sowitego odszkodowania za niedogodności.

Pułapka w aplikacji za 4 tysiące złotych

Finał oszustwa jest technicznie prosty, ale finansowo bolesny. "Konsultant" prosi o zainstalowanie specjalnej aplikacji, która rzekomo jest niezbędna do sfinalizowania przelewu z rekompensatą. Program wygląda profesjonalnie i bezpiecznie, ale to tylko fasada. Ofiara, prowadzona za rękę, wpisuje dane swojej karty i zatwierdza transakcję kodem, który wygląda na numer weryfikacyjny.

Potwierdzając taki kod, pasażer w rzeczywistości autoryzuje przelew na kwotę blisko 4 tysięcy złotych. Pieniądze w ułamku sekundy znikają z konta i trafiają bezpośrednio do kieszeni złodziei, a rzekomy pracownik linii lotniczej znika z sieci bez śladu.

Jak nie dać się oskubać na wakacjach?

Aby nie stać się kolejną ofiarą opisaną w mediach, warto trzymać się kilku żelaznych zasad bezpieczeństwa:

  • Patrz na detale konta: Zanim odpiszesz na wiadomość, sprawdź liczbę obserwujących, datę założenia profilu i obecność oficjalnego symbolu weryfikacji.
  • Żadnych obcych aplikacji: Prawdziwe linie lotnicze nigdy nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania (poza swoją oficjalną aplikacją ze sklepu Google Play/App Store) do wypłaty odszkodowania. Wszystkie formalności załatwia się przez formularze na ich głównej stronie.
  • Ochłoń przed kliknięciem: Oszuści kochają pośpiech. Jeśli ktoś prosi Cię o podanie kodu z SMS-a lub zatwierdzenie transakcji w aplikacji bankowej podczas "pomocy", na 100% masz do czynienia z przestępcą. Przerwij rozmowę i zadzwoń na oficjalną infolinię przewoźnika.

    • Pamiętajmy, że nasze emocje to najskuteczniejszy wytrych dla złodzieja. Spokój i ograniczona ufność do zbyt pomocnych kont w mediach społecznościowych to najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla naszych oszczędności, nie tylko na wakacjach.