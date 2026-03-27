Gdzie Wizz Air i Ryanair się biją, tam Polska i Malta korzystają
Wizz Air i Ryanair biją się o turystów, a korzysta na tym niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym. To fenomen Fot. NorthSky Films/Shutterstock

Polacy uwielbiają podróżować na własną rękę. Wielu z nas potrafi upolować loty w bardzo okazyjnych cenach, dzięki czemu nie rujnuje to naszego budżetu. Jednak dzięki rywalizacji Ryanaira z Wizz Airem pojawił się kierunek, który jest prawdziwym fenomenem. Tylko rok temu poleciało tam aż 411 samolotów z jednego polskiego lotniska.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Wiosna to bez wątpienia okres wzmożonych podróży Polaków. Chętnie będziemy latać do Włoch czy Hiszpanii, ale prawdziwy fenomen leży nieco bardziej na południe. Mała wyspa stała się hitem w naszych wyjazdach poza sezonem wakacyjnym. Dużą zasługę mają w tym Wizz Air i Ryanair, których rywalizacja mocno napędziła tam loty z Katowic.

Malta fenomenem. W 2025 roku aż 411 lotów z Katowic

Malta od kilku sezonów jest jednym z najszybciej rozwijających się kierunków wśród polskich turystów. W 2025 roku poleciało tam aż 386,6 tys. naszych podróżnych. Był to historyczny rekord, który zaskoczył nawet Maltańczyków. Mało tego, już w styczniu 2026 roku byliśmy najliczniejszą grupą na tej wyspie.

Za świetne wyniki Polaków na Malcie w dużej mierze odpowiada lotnisko w Katowicach. To właśnie stamtąd w 2025 roku wyleciało aż 40 proc. naszych podróżnych wybierających ten kraj. Skąd tak duża liczba turystów? Walkę o klienta prowadzą tam Wizz Air i Ryanair. Aktualnie Węgrzy oferują loty codziennie, a Irlandczycy 4 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek i niedziela). Od 2017 roku, kiedy uruchomiono tę trasę, na Maltę z Katowic poleciało już 500 tys. osób.

– Malta znajduje się w ścisłej czołówce tras regularnych z Katowice Airport. Z roku na rok kierunek ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno linii lotniczych, jak i pasażerów. To jedna z nielicznych katowickich tras, na których z powodzeniem operują nasi dwaj najwięksi regularni przewoźnicy bazowi – Wizz Air oraz Ryanair. Tylko w 2025 roku samoloty tych linii startowały z Katowice Airport na Maltę aż 411 razy – powiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
Polska i Katowice jednym z najważniejszych miejsc dla turystyki Malty

Rywalizacja Ryanaira i Wizz Aira sprawiła, że loty z Katowic na Maltę można zarezerwować w świetnych cenach. Bilety w dwie strony nie raz są dostępne za ok. 200-250 zł od osoby, jeśli leci się z bagażem podręcznym. A kiedy dodamy do tego, że ten niewielki wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym jest najcieplejszym regionem w Europie, oczywiste staje się, dlaczego Polacy tak bardzo lubią tam latać.

– Kluczowym czynnikiem wzrostu jest nie tylko atrakcyjna oferta turystyczna, lecz także rozbudowana siatka bezpośrednich połączeń, która umożliwia szybkie i wygodne podróże na Maltę. Katowice Airport od lat pozostaje dla nas istotnym motorem dwucyfrowych wzrostów, dlatego konsekwentnie prowadzimy działania marketingowe w tym regionie, aby jeszcze skuteczniej przybliżać Maltę jego mieszkańcom – podkreślił John Mary Attard, regionalny dyrektor Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Polsce.