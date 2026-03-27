Wizz Air i Ryanair biją się o turystów, a korzysta na tym niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym. To fenomen

Polacy uwielbiają podróżować na własną rękę. Wielu z nas potrafi upolować loty w bardzo okazyjnych cenach, dzięki czemu nie rujnuje to naszego budżetu. Jednak dzięki rywalizacji Ryanaira z Wizz Airem pojawił się kierunek, który jest prawdziwym fenomenem. Tylko rok temu poleciało tam aż 411 samolotów z jednego polskiego lotniska.

Wiosna to bez wątpienia okres wzmożonych podróży Polaków. Chętnie będziemy latać do Włoch czy Hiszpanii, ale prawdziwy fenomen leży nieco bardziej na południe. Mała wyspa stała się hitem w naszych wyjazdach poza sezonem wakacyjnym. Dużą zasługę mają w tym Wizz Air i Ryanair, których rywalizacja mocno napędziła tam loty z Katowic.

Malta fenomenem. W 2025 roku aż 411 lotów z Katowic

Za świetne wyniki Polaków na Malcie w dużej mierze odpowiada lotnisko w Katowicach. To właśnie stamtąd w 2025 roku wyleciało aż 40 proc. naszych podróżnych wybierających ten kraj. Skąd tak duża liczba turystów? Walkę o klienta prowadzą tam Wizz Air i Ryanair. Aktualnie Węgrzy oferują loty codziennie, a Irlandczycy 4 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek i niedziela). Od 2017 roku, kiedy uruchomiono tę trasę, na Maltę z Katowic poleciało już 500 tys. osób.

– Malta znajduje się w ścisłej czołówce tras regularnych z Katowice Airport. Z roku na rok kierunek ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno linii lotniczych, jak i pasażerów. To jedna z nielicznych katowickich tras, na których z powodzeniem operują nasi dwaj najwięksi regularni przewoźnicy bazowi – Wizz Air oraz Ryanair. Tylko w 2025 roku samoloty tych linii startowały z Katowice Airport na Maltę aż 411 razy – powiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport.

Polska i Katowice jednym z najważniejszych miejsc dla turystyki Malty

Rywalizacja Ryanaira i Wizz Aira sprawiła, że loty z Katowic na Maltę można zarezerwować w świetnych cenach. Bilety w dwie strony nie raz są dostępne za ok. 200-250 zł od osoby, jeśli leci się z bagażem podręcznym. A kiedy dodamy do tego, że ten niewielki wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym jest najcieplejszym regionem w Europie, oczywiste staje się, dlaczego Polacy tak bardzo lubią tam latać.