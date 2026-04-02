Nowość w mObywatelu. Przełomowe zmiany w dostępie do danych o nieruchomościach
Do mObywatela zawitała właśnie przełomowa zmiana. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podzielił się nowościami we wpisie na X. Świeżo wprowadzona funkcja jest już dostępna dla każdego, wystarczy aktualizacja aplikacji.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Oto kolejna funkcja w mObywatelu. Tym razem dotyczy ona ksiąg wieczystych. Od dziś nie trzeba będzie znać ich numeru, by sprawdzić kluczowe dane. To duże ułatwienie dla użytkowników polskiej aplikacji, które ograniczy biurokrację i zupełnie zrewolucjonizuje dostęp do informacji na temat nieruchomości.

W praktyce zmiana ma prowadzić do znaczącego ograniczenia liczby wizyt w sądach i urzędach w celu uzyskania numeru księgi wieczystej i dokumentów z nią związanych. Sprawia ona, że korzystanie z zewnętrznych systemów staje się mało przystępne.

Od dziś wszystkie dokumenty są dostępne w zasięgu jednego ruchu palcem w jednej zakładce w mObywatelu. Według wiceministra cyfryzacji – Dariusza Standerskiego, który ogłosił przełomową zmianę na X, oznacza ona "koniec z jeżdżeniem po sądach".

Co dokładnie zmienia się w aplikacji mObywatel?

Dzięki aktualnie wprowadzonym zmianom w mObywatelu można:

  • sprawdzić swoje księgi wieczyste na podstawie PESEL
  • zobaczyć podstawowe informacje o nieruchomości
  • zamówić odpis, wyciąg lub zaświadczenie
  • opłacić dokument bezpośrednio z poziomu mObywatel

    • Są to kluczowe zmiany dla osób, które chcą uzyskać informacje na temat swojej nieruchomości. Znajdą one zastosowanie przy postępowaniach spadkowych, przepisywaniu mieszkania, kredytach hipotecznych czy wykrywaniu i poprawianiu błędów we wpisach.

    Aktualne zmiany znoszą próg wejścia związany z przeglądaniem dokumentacji. Każdy może wejść w odpowiednią zakładkę i sprawdzić, czy dane zawarte w księgach wieczystych odpowiadają stanowi faktycznemu. Bez szukania porad w Internecie, bez prawnika, bez zasypywania urzędników pytaniami.

    Na razie nowości w mObywatelu nie wpływają na sprawy związane z księgami wieczystymi w sposób bezpośredni. Nie zmienia się sama procedura związana z zakładaniem księgi, wykreślania hipoteki, wpisywania nowego właściciela, czy poprawy ewentualnego błędu.

    Jak działa nowa funkcja w mObywatelu? Księgi wieczyste krok po kroku

    By uzyskać dostęp do najnowszych zmian w mObywatelu, należy zaktualizować aplikację. Najnowsza wersja jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie.

    Nowa funkcja w aplikacji mObywatel dostępna jest w podsekcji "Usługi" w sekcji "Sprawy urzędowe". Po wejściu w nią uzyskujemy dostęp do trzech zakładek. Pierwsza z nich to "Twoje księgi", która pozwala nam na sprawdzenie naszych nieruchomości i zamówienie z księgi wieczystej odpisu, wyciągu lub informacji o jej zamknięciu. Druga zakładka to "Zamówione dokumenty", w której znajdują się gotowe do pobrania dokumenty pozyskane z funkcji w pierwszej zakładce.

    Aplikacja mObywatel pozwala także na weryfikację dokumentu, który nie należy do nas. Odpowiada za to trzecia zakładka – "Sprawdź dokument drugiej osoby". Pozwala ona na zeskanowanie kodu QR z zewnętrznego dokumentu, który zostaje później zweryfikowany w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

    Co w sytuacji, gdy w zakładce pokazują się błędne dane lub brakuje ważnych informacji? W takiej sytuacji mObywatel zaleca kontakt z właściwym sądem rejonowym.