Do mObywatela zawitała właśnie przełomowa zmiana. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podzielił się nowościami we wpisie na X. Świeżo wprowadzona funkcja jest już dostępna dla każdego, wystarczy aktualizacja aplikacji.

Oto kolejna funkcja w mObywatelu. Tym razem dotyczy ona ksiąg wieczystych. Od dziś nie trzeba będzie znać ich numeru, by sprawdzić kluczowe dane. To duże ułatwienie dla użytkowników polskiej aplikacji, które ograniczy biurokrację i zupełnie zrewolucjonizuje dostęp do informacji na temat nieruchomości.

W praktyce zmiana ma prowadzić do znaczącego ograniczenia liczby wizyt w sądach i urzędach w celu uzyskania numeru księgi wieczystej i dokumentów z nią związanych. Sprawia ona, że korzystanie z zewnętrznych systemów staje się mało przystępne.

Od dziś wszystkie dokumenty są dostępne w zasięgu jednego ruchu palcem w jednej zakładce w mObywatelu. Według wiceministra cyfryzacji – Dariusza Standerskiego, który ogłosił przełomową zmianę na X, oznacza ona "koniec z jeżdżeniem po sądach".

Co dokładnie zmienia się w aplikacji mObywatel?

Dzięki aktualnie wprowadzonym zmianom w mObywatelu można:

sprawdzić swoje księgi wieczyste na podstawie PESEL zobaczyć podstawowe informacje o nieruchomości zamówić odpis, wyciąg lub zaświadczenie opłacić dokument bezpośrednio z poziomu mObywatel

Są to kluczowe zmiany dla osób, które chcą uzyskać informacje na temat swojej nieruchomości. Znajdą one zastosowanie przy postępowaniach spadkowych, przepisywaniu mieszkania, kredytach hipotecznych czy wykrywaniu i poprawianiu błędów we wpisach.

Aktualne zmiany znoszą próg wejścia związany z przeglądaniem dokumentacji. Każdy może wejść w odpowiednią zakładkę i sprawdzić, czy dane zawarte w księgach wieczystych odpowiadają stanowi faktycznemu. Bez szukania porad w Internecie, bez prawnika, bez zasypywania urzędników pytaniami.

Na razie nowości w mObywatelu nie wpływają na sprawy związane z księgami wieczystymi w sposób bezpośredni. Nie zmienia się sama procedura związana z zakładaniem księgi, wykreślania hipoteki, wpisywania nowego właściciela, czy poprawy ewentualnego błędu.

Jak działa nowa funkcja w mObywatelu? Księgi wieczyste krok po kroku

By uzyskać dostęp do najnowszych zmian w mObywatelu, należy zaktualizować aplikację. Najnowsza wersja jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie.

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel dostępna jest w podsekcji "Usługi" w sekcji "Sprawy urzędowe". Po wejściu w nią uzyskujemy dostęp do trzech zakładek. Pierwsza z nich to "Twoje księgi", która pozwala nam na sprawdzenie naszych nieruchomości i zamówienie z księgi wieczystej odpisu, wyciągu lub informacji o jej zamknięciu. Druga zakładka to "Zamówione dokumenty", w której znajdują się gotowe do pobrania dokumenty pozyskane z funkcji w pierwszej zakładce.

Aplikacja mObywatel pozwala także na weryfikację dokumentu, który nie należy do nas. Odpowiada za to trzecia zakładka – "Sprawdź dokument drugiej osoby". Pozwala ona na zeskanowanie kodu QR z zewnętrznego dokumentu, który zostaje później zweryfikowany w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.