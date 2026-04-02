Do mObywatela zawitała właśnie przełomowa zmiana. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podzielił się nowościami we wpisie na X. Świeżo wprowadzona funkcja jest już dostępna dla każdego, wystarczy aktualizacja aplikacji.
Oto kolejna funkcja w mObywatelu. Tym razem dotyczy ona ksiąg wieczystych. Od dziś nie trzeba będzie znać ich numeru, by sprawdzić kluczowe dane. To duże ułatwienie dla użytkowników polskiej aplikacji, które ograniczy biurokrację i zupełnie zrewolucjonizuje dostęp do informacji na temat nieruchomości.
W praktyce zmiana ma prowadzić do znaczącego ograniczenia liczby wizyt w sądach i urzędach w celu uzyskania numeru księgi wieczystej i dokumentów z nią związanych. Sprawia ona, że korzystanie z zewnętrznych systemów staje się mało przystępne.
Od dziś wszystkie dokumenty są dostępne w zasięgu jednego ruchu palcem w jednej zakładce w mObywatelu. Według wiceministra cyfryzacji – Dariusza Standerskiego, który ogłosił przełomową zmianę na X, oznacza ona "koniec z jeżdżeniem po sądach".
Co dokładnie zmienia się w aplikacji mObywatel?
Dzięki aktualnie wprowadzonym zmianom w mObywatelu można:
Są to kluczowe zmiany dla osób, które chcą uzyskać informacje na temat swojej nieruchomości. Znajdą one zastosowanie przy postępowaniach spadkowych, przepisywaniu mieszkania, kredytach hipotecznych czy wykrywaniu i poprawianiu błędów we wpisach.
Aktualne zmiany znoszą próg wejścia związany z przeglądaniem dokumentacji. Każdy może wejść w odpowiednią zakładkę i sprawdzić, czy dane zawarte w księgach wieczystych odpowiadają stanowi faktycznemu. Bez szukania porad w Internecie, bez prawnika, bez zasypywania urzędników pytaniami.
Na razie nowości w mObywatelu nie wpływają na sprawy związane z księgami wieczystymi w sposób bezpośredni. Nie zmienia się sama procedura związana z zakładaniem księgi, wykreślania hipoteki, wpisywania nowego właściciela, czy poprawy ewentualnego błędu.
Jak działa nowa funkcja w mObywatelu? Księgi wieczyste krok po kroku
By uzyskać dostęp do najnowszych zmian w mObywatelu, należy zaktualizować aplikację. Najnowsza wersja jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie.
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel dostępna jest w podsekcji "Usługi" w sekcji "Sprawy urzędowe". Po wejściu w nią uzyskujemy dostęp do trzech zakładek. Pierwsza z nich to "Twoje księgi", która pozwala nam na sprawdzenie naszych nieruchomości i zamówienie z księgi wieczystej odpisu, wyciągu lub informacji o jej zamknięciu. Druga zakładka to "Zamówione dokumenty", w której znajdują się gotowe do pobrania dokumenty pozyskane z funkcji w pierwszej zakładce.
Aplikacja mObywatel pozwala także na weryfikację dokumentu, który nie należy do nas. Odpowiada za to trzecia zakładka – "Sprawdź dokument drugiej osoby". Pozwala ona na zeskanowanie kodu QR z zewnętrznego dokumentu, który zostaje później zweryfikowany w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
Co w sytuacji, gdy w zakładce pokazują się błędne dane lub brakuje ważnych informacji? W takiej sytuacji mObywatel zaleca kontakt z właściwym sądem rejonowym.