Morawiecki: "nie dla polityki polexitu". Nagle PiS jest wielkim fanem UE

Mateusz Morawiecki wypowiedział się na temat potencjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Były premier z ramienia PiS nie ma zamiaru opuszczać prawicowej partii, chce on jednak, by jej przekaz docierał do "mitycznego centrum". Polityk odniósł się też do Konfederacji i jej działań, które "zachodzą" najliczniejszą partię w Sejmie "z dwóch stron".

– Jestem lojalnym członkiem PiS – tak swój wpis na X podsumowujący rozmowę z wp.pl rozpoczyna były premier Mateusz Morawiecki. Polityk nie ma zamiaru opuszczać partii, natomiast chce on stworzyć ponadpartyjne stowarzyszenie, które ma "skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie".

Opierać się ono ma na samorządowcach, przedsiębiorcach i społecznikach, którzy chcą głosować na obóz patriotyczny, ale mają wątpliwości co do funkcjonowania PiS, Konfederacji i Korony.

Według Mateusza Morawieckiego "wybory wygrywa się w centrum". Jednym z centrowych postulatów ma być pozostanie Polski w strukturach UE. Były premier podkreśla: – nie dla retoryki "polexitu". Polska musi być silna w Europie, a nie wypychana na margines. Suwerenność to skuteczność, a nie izolacja!

W marcu na temat polexitu na X wypowiadał się także kandydat PiS na premiera – Przemysław Czarnek: – Zrobię wszystko żeby nasza Ojczyzna była suwerenną, z silną pozycją zreformować Unię Europejską.

Jego wypowiedź spowodowana była zarzutem Donalda Tuska, który określił prezydenta Karola Nawrockiego jako patrona polexitu.

Centrystyczny zwrot w kontraście do prawicowego Czarnka

W rozmowie z wp.pl Mateusz Morawiecki odniósł się też do silnie prawicowej Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro: – Uważam, że partia, która miała maksymalnie 5 proc. poparcia, nie powinna mieć wpływu na 95 proc. przekazu.

Polityk znalazł też okazję, by uderzyć w aktualnego premiera – Żeby Polska się rozwijała i szła do przodu, żeby ludziom żyło się lepiej, a polska gospodarka znów nabrała rozpędu – trzeba odsunąć Donalda Tuska od władzy, a Prawo i Sprawiedliwość musi wrócić do rządzenia.

Mateusz Morawiecki zapowiada walkę o wyborców z politycznego centrum. Stanowi to kontrast dla aktualnej twarzy PiS – Przemysława Czarnka, który stawia na wizerunek nietnącego się w język prawicowego showmana. Efektem tego są chwytliwe populistyczne hasła jak "OZE-sroze" czy głośne deklaracje niechęci wobec fotowoltaiki, w słowach "zdemontuje to świństwo".

Rosnące zagrożenie ze strony Konfederacji

Mateusz Morawiecki poruszył też kwestię Konfederacji, która systematycznie zajmuje trzecie miejsce w sondażach wyborczych. – Konfederacja próbuje dziś zachodzić nas z dwóch stron – z jednej budując relacje z biznesem, inwestorami i samorządami – adresując tematy szerokie, z drugiej idąc w coraz bardziej radykalne kierunki. To realne wyzwanie, ale odpowiedzią nie może być ucieczka w skrajności – stwierdził.

W rozmowie z wp.pl Mateusz Morawiecki rozwiał też wątpliwości co do potencjalnej współpracy PiS z Grzegorzem Braunem: – Wykluczone. Nie ma takiego tematu – zapewnił.