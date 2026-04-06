Mleko i masło za dokładnie 99 groszy to powrót świetnej okazji, z której skorzystamy po zakończeniu świątecznego długiego weekendu. Biedronka i Lidl będą kontynuować walkę o każdego klienta. Jakie tym razem zasady i warunki ustaliły sklepy?

Podczas wielkanocnego pieczenia i gotowania z pewnością mocno wyczyściliśmy domowe rezerwy z przedświątecznych promocji. Nic jednak straconego, bo już jutro i pojutrze, czyli 7 i 8 kwietnia, znowu bardzo tanio uzupełnimy zapasy mleka i masła.

Promocja na masło i mleko w Lidlu

Lidl wytacza ciężkie działa już we wtorek, 7 kwietnia. Tylko tego dnia kupimy masło Pilos 83 proc. za jedyne 0,99 zł za kostkę. Warunek jest prosty do spełnienia.

Aktywujemy kupon w aplikacji Lidl Plus i wrzucamy do koszyka trzy sztuki produktu. Oszczędzamy aż 80 proc. w stosunku do ceny regularnej. Limit został ustalony na trzy opakowania na klienta.

Nieco więcej czasu mamy na uzupełnienie zapasów mleka. Od wtorku do środy w niemieckiej sieci obowiązuje obniżka na mleko UHT 3,2 proc. Mlekovita. Zapłacimy zaledwie 99 groszy za litrowy karton. Wystarczy wziąć od razu sześć sztuk i przy kasie zeskanować aplikację. Maksymalnie zgarniemy dwanaście sztuk na kupon.

Tanie masło i mleko w Biedronce

Portugalski rywal natychmiast rusza z bliźniaczą ofertą. Zarówno we wtorek, jak i w środę kupimy Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 82 proc. za niecałą złotówkę. W tym przypadku konieczne jest użycie karty fizycznej, numeru lub aplikacji Moja Biedronka.

Do aktywacji wspomnianej obniżki wymagany jest zakup trzech kostek jednocześnie. Wyjdzie nas to wtedy niecałe 3 zł. Ustalony w Biedronce dzienny limit wynosi tylko trzy sztuki na jedno konto.

Zasady dotyczące mleka są równie łatwe do spełnienia. Biedronka oferuje kartony Mleczna Dolina UHT 3,2 proc. za zaledwie 0,99 zł. Supercena zadziała automatycznie przy zakupie sześciu sztuk z odpowiednią kartą klienta. Dziennie wyniesiemy ze sklepu także maksymalnie dwanaście takich promocyjnych opakowań.

Koszty świąt wielkanocnych w Polsce w 2026 roku

Zacięta bitwa cenowa ma kolosalne znaczenie dla naszych budżetów. Według raportu UCE Research nasze wielkanocne zakupy w tym roku były bardzo powściągliwe. Największa grupa, licząca 38,1 proc. badanych osób, utrzymała swoje wydatki na poziomie z ubiegłego roku.

Ponad jedna trzecia z nas wydała jednak trochę więcej, co wynikało głównie z rosnących cen żywności, a nie rozrzutności. Najczęściej wydawaliśmy od 200 do 300 złotych w przeliczeniu na osobę.

"Szerzej widać to także w danych GUS o nastrojach konsumenckich. W marcu 2026 roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -12,2 pkt i był o 3,1 pkt niższy niż miesiąc wcześniej. To oznacza pogorszenie ocen własnej sytuacji i perspektyw gospodarczych, ale nie pokazuje załamania" – mogliśmy przeczytać w artykule naTemat.