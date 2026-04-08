Nawrocki zaproszony przez sędziów na zaprzysiężenie w... Sejmie. Fot. shutterstock // montaż: naTemat.pl

Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwóch z sześciu sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz pozostała czwórka ma złożyć przysięgę w gmachu przy ul. Wiejskiej. Na uroczystość zaprosili... prezydenta RP.

1 kwietnia Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowych sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostaka. Złożyli oni ślubowanie w obecności głowy państwa. Momentalnie pojawiły się pytania, co z resztą: Krystianem Markiewiczem, Anną Korwin-Piotrowską, Maciejem Taborowskim i Marcinem Dziurdą.

Tłumaczyć musiał się z tego szef KPRP Zbigniew Bogucki.– Po pierwsze proszę zwrócić uwagę na chronologię. Prezydent RP został zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 roku i dwa wakaty po zaprzysiężeniu wygasły, czyli w kadencji prezydenta Nawrockiego zostały opróżnione dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent uznał, że to jest podstawowa odpowiedzialność jego jako głowy państwa, ale także w ramach sprawowanego mandatu od 6 sierpnia, żeby te dwa wakaty obsadzić – przekonywał.

– To rozumowanie jest nielogiczne, bo prowadzi do wniosku, że czterech miejsc nigdy nie da się obsadzić. Jest to sprzeczne z zasadami funkcjonowania państwa. Nie ma też żadnego oparcia w konstytucji ani ustawach – wyjaśniał z kolei w "Rozmowie naTemat" mec. Przemysław Rosati.

Ślubowanie sędziów TK. Zaprosili... Nawrockiego

Teraz nastąpił zwrot w sprawie. Ślubowanie czterech pozostałych sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego ma się odbyć w czwartek (9 kwietnia) o godzinie 12:30 w Sejmie. Dowiedziała się o tym rozgłośnia RMF FM.

Co ciekawe, ustalono również, że "sędziowie sami organizują uroczystość i wysłali dziś do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia na ślubowanie".

Co dokładnie zawierało to "zaproszenie"? "To zaledwie dwa akapity, w których czekający na zaprzysiężenie już czwarty tydzień sędziowie przypominają, że jak dotąd nie otrzymali w tej sprawie zaproszenia do złożenia ślubowania przed prezydentem. Jak tłumaczą, ponieważ uważają złożenie ślubowania za swój obowiązek, dlatego organizują zaprzysiężenie sami. Drugi akapit pism to zaproszenie na nie prezydenta, który według ustawy jest adresatem ślubowania" – czytamy.

Żurek uderzył w Nawrockiego po decyzji ws. sędziów

Dodajmy, że ta sprawa już wcześniej wywołała poruszenie wśród polityków, a szczególnie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komentował to także Waldemar Żurek. Nawiązał do kontrowersyjnej przeszłości prezydenta RP.

"Sejm wybrał sześciu sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwóch. Nie dlatego, że tak stanowi prawo. Tylko dlatego, że tak sobie wymyślił. Konstytucja jest jasna. Sędziów TK wybiera Sejm. Prezydent nie ma prawa ich selekcjonować, jak na bramce" – napisał prokurator generalny.