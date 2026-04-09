GIS apeluje o pozbycie się tego produktu z kuchni

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował pilny komunikat dotyczący łyżki do makaronu, z której do żywności przenikają niebezpieczne związki chemiczne. Służby sanitarne apelują do konsumentów o natychmiastowe zaprzestanie używania tego konkretnego przyboru.

Z pozoru zwykły, plastikowy przedmiot kuchenny może okazać się poważnym zagrożeniem dla organizmu. Podczas rutynowych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto, że popularna łyżka do nakładania makaronu uwalnia szkodliwe substancje, których stężenie rażąco przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa.

GIS wycofuje ze sprzedaży łyżkę

Ostrzeżenie publiczne dotyczy produktu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w którym stwierdzono migrację tzw. pierwszorzędowych amin aromatycznych. To związki chemiczne, które pod wpływem temperatury lub kontaktu z posiłkiem uwalniają się z tworzywa i przenikają bezpośrednio do tego, co mamy na talerzu. Problem jest o tyle poważny, że dotyczy akcesorium używanego zazwyczaj przy wrzątku i gorących daniach, co tylko potęguje proces uwalniania chemii.

GIS podał precyzyjne dane, które pozwolą zidentyfikować niebezpieczny przedmiot w domowych szufladach. Jeśli w ostatnim czasie kupowaliście akcesoria kuchenne, sprawdźcie, czy nie posiadacie wyrobu o następujących parametrach:

Nazwa produktu: Noodle Scoop, marka: JUXIONG Numer artykułu: C153008 Kod EAN: 2 020242 210836 Kraj pochodzenia: Chiny

Fot. GIS

Fot. GIS

Inspekcja sanitarna w akcji. Trwają wyjaśnienia

Wykrycie nieprawidłowości spowodowało natychmiastowe wszczęcie procedur wyjaśniających przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służby sprawdzają obecnie łańcuch dostaw, aby ustalić, jak duża partia towaru trafiła na polski rynek i gdzie dokładnie była sprzedawana. Celem jest jak najszybsze wyeliminowanie wadliwych łyżek z obrotu handlowego.

Eksperci podkreślają, że w przypadku tego typu wyrobów nie ma mowy o bezpiecznym użytkowaniu. Wada tkwi w samym składzie chemicznym tworzywa, z którego wykonano łyżkę. W związku z tym zalecenia dla konsumentów są kategoryczne: produktu wskazanego w komunikacie nie należy pod żadnym pozorem używać do kontaktu z żywnością. Jeśli posiadacie ten model w swojej kuchni, najrozsądniejszym krokiem będzie jego utylizacja lub próba zwrotu w miejscu zakupu.

Dlaczego pierwszorzędowe aminy aromatyczne są groźne dla zdrowia?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) to substancje, które w przemyśle chemicznym są wykorzystywane m.in. przy produkcji barwników. Ich obecność w produktach mających styczność z jedzeniem jest ściśle regulowana, ponieważ związki te uznaje się za potencjalnie toksyczne dla człowieka. Długotrwałe narażenie na ich działanie może nieść za sobą fatalne skutki zdrowotne, których nie zauważymy od razu, ale które mogą kumulować się w organizmie latami.

Największy niepokój budzi fakt, że część z tych związków wykazuje silne działanie rakotwórcze. Regularne używanie przyborów, z których migrują aminy, drastycznie zwiększa ryzyko uszkodzeń na poziomie komórkowym oraz może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby, która pełni rolę głównego filtra toksyn w naszym ciele.