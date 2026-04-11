Donald Tusk stawia na młodych. Pokazał, kto będzie pracował nad programem wyborczym

Podczas sobotniej Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej usłyszeliśmy bardzo mocne wystąpienie Donalda Tuska. Kluczowym punktem był jednak moment, kiedy szef KO zaprezentował 10 polityków, którzy mają zapewnić zwycięstwo w kolejnych wyborach. Premier podkreślił wtedy także, że przed nimi jest dłuższa przyszłość niż przed nim.

Sobotnia Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej przyniosła wiele emocjonujących momentów. Tym, który jest najszerzej komentowany, jest oczywiście porównanie tzw. piątki Putina do "piątki Kaczyńskiego". Szef rządu nie szczędził oponentom politycznym słów krytyki, zarzucając im działanie na rzecz Rosji. Ważnym momentem był także ten, kiedy premier podkreślił, że nie będzie rządził wiecznie. Wtedy przedstawił 10 młodych polityków, którzy mają poprowadzić KO ku zwycięstwu w wyborach 2027.

Donald Tusk sięga po młodych. Przygotowuje partię na swoją emeryturę

Siła Koalicji Obywatelskiej w bardzo dużej mierze opiera się na Donaldzie Tusku. Ich niemoc było widać zwłaszcza w momencie, kiedy obecny szef rządu sprawował wysokie funkcje w szeregach Unii Europejskiej, a ówczesna Platforma Obywatelska straciła władzę na 10 lat.

Donald Tusk nie będzie mógł jednak rządzić zawsze, o czym wprost powiedział podczas sobotniego wystąpienia. – Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci, dłuższą niż ja – zaznaczył. I po chwili przekazał, że większą rolę w partii będą odgrywać młodzi politycy.

– Zaproponowałem, abyśmy dzisiaj przyjęli oklaskami dziesięcioro ludzi Koalicji Obywatelskiej, którzy wezmą na siebie współodpowiedzialność za przygotowanie KO do wyborów – powiedział premier. Chwilę później na scenę weszli Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański i Adam Szłapka. To w ich rękach może spoczywać przyszłość partii.

Od młodych zależy przyszłość Koalicji Obywatelskiej. Tusk zaoferował pomoc

– Będę im pomagał, będę ich obserwował i będę namawiał was wszystkich, abyście bardzo ostro przystąpili do pracy i udowodnili, że ta dziesiątka ma się za chwilę zamienić w setkę – podkreślił premier. Wsparcie ze strony krajowego, ale i unijnego lidera będzie im potrzebne, bo w Prawie i Sprawiedliwości z pewnością nie poddadzą się na drodze ku odzyskaniu władzy.

Najnowsze sondaże wskazują, że to Koalicja Obywatelska może aktualnie liczyć na największe poparcie. Wg danych pokazanych przez Donalda Tuska, ich przewaga nad PiS osiągnęła rekordowy poziom. Jednak w kontekście przyszłorocznych wyborów nic nie jest przesądzone. Kiedy bowiem zsumujemy wyniki partii centralnych i lewicowych oraz prawicowych, okazuje się, że różnice między dwoma obozami wynoszą zaledwie kilka punktów procentowych.