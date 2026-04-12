Ogromne problemy na lotniskach w Niemczech. Mogą odwołać i opóźnić setki lotów dziennie

Rok 2026 od samego początku upływa pod znakiem ogromnych opóźnień i wręcz lawinowych fal odwoływania lotów. Niestety początek sezonu letniego wygląda dokładnie tak samo. Kolejna seria utrudnień czeka nas już 13 i 14 kwietnia. Niestety z problemami muszą liczyć się także Polacy.

Podróżowanie po Europie nagle stało się zdecydowanie bardziej stresujące. Linie lotnicze i porty alarmują o problemach z dostępem do paliwa lotniczego. Kolejnym utrudnieniem są natomiast liczne strajki. W piątek 10 kwietnia miały one miejsce we Włoszech i Niemczech. Od poniedziałku nerwowo będzie ponownie u naszego zachodniego sąsiada.

Lufthansa straciła panowanie nad sytuacją. Kolejna fala odwołanych i opóźnionych lotów

Od wielu tygodni ze strajkami swoich pracowników mierzy się Lufthansa. Jej załogi wstrzymały starty setek lotów w piątek 10 kwietnia, a kolejna seria czeka nas już w poniedziałek i wtorek, czyli w dniach 13-14 kwietnia. Tym razem od swoich obowiązków odstąpią piloci.

O akcji protestacyjnej, która rozpocznie się o godzinie 0:01 w poniedziałek 13 kwietnia i potrwa do 23:59 we wtorek, poinformował związek zawodowy Cockpit Union. Jego przewodniczący w rozmowie z "Deutsche Welle" przekazał, że strajk jest efektem braku chęci porozumienia między zarządem firmy a pracownikami.

– Związek Zawodowy Cockpit Union czuje się zmuszony do podjęcia tego kroku, ponieważ pracodawcy nie wykazali żadnej widocznej woli znalezienia rozwiązania. Pomimo świadomej decyzji o odejściu od strajku w okresie świąt wielkanocnych, nie pojawiły się żadne poważne oferty. W tym okresie nie było żadnej reakcji ani widocznej woli podjęcia rozmów ze strony pracodawców – stwierdził ł Andreas Pinheiro, szef związku Cocpit Union.

Strajki w Niemczech problemem dla Polaków. Jednak nie wszystkie loty będą uziemione

Tym razem strajk odbędzie się na szerszą skalę. O lepsze wynagrodzenia i warunki pracy powalczą piloci związani z Lufthansą, ale i liniami Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine oraz Eurowings.

Efektem strajków będą kolejne masowe odwołania lotów przede wszystkim do i z Frankfurtu i Monachium. To tam Lufthansa ma dwie największe bazy operacyjne. Polacy powinni zatem spodziewać się wiadomości od przewoźnika o anulowaniu ich połączeń i propozycji alternatywnych lotów lub zwrotu pieniędzy. Poszkodowanych może być wielu, bo Niemcy to ważny punkt przesiadkowy na trasach m.in. do Ameryki Północnej i Południowej.

Pasażerowie, których loty zostaną odwołane, będą mogli wystąpić o odszkodowanie. Strajki personelu linii lotniczej mieszczą się bowiem na liście wyjątków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. W zależności od długości trasy rekompensata wyniesie 250, 400 lub 600 euro od osoby.